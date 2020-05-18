دينا الشربيني مهددة بالقتل في الحلقة ٢٥ من لعبة النسيان

وأصبحت رقية مهددة بالقتل بعد أن توجهت للمستشفى لتكشف أسرارا خطيرة حول قضية فساد كبيرة تدور خيوطها في المستشفى. تصاعدت الأحداث مع استمرار حلقات مسلسل لعبة النسيان بطولة الفنانة دينا الشربيني









واكتشف نادر ما فعلته رقية فقرر الاتفاق مع بهيرة الطبيبة النفسية على قتل رقية بعد فشل بهيرة في تضليلها وإفقادها الذاكرة بالأدوية النفسية.





يذكر أن مسلسل لعبة النسيان حقق على مدار الأيام الماضية نجاحا كبيرا وتصدر تريند تويتر اكثر من مرة بعد الأداء المتميز لنجمته دينا الشربيني وإشادة الجمهور المستمرة بها.





وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.



