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فن

دينا الشربيني مهددة بالقتل في الحلقة ٢٥ من لعبة النسيان

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:42 م
مسلسل لعبة النسيان
مسلسل لعبة النسيان
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سعيد فراج
تصاعدت الأحداث مع استمرار حلقات مسلسل لعبة النسيان بطولة الفنانة دينا الشربيني، وأصبحت رقية مهددة بالقتل بعد أن توجهت للمستشفى لتكشف أسرارا خطيرة حول قضية فساد كبيرة تدور خيوطها في المستشفى.


واكتشف نادر ما فعلته رقية فقرر الاتفاق مع بهيرة الطبيبة النفسية على قتل رقية بعد فشل بهيرة في تضليلها وإفقادها الذاكرة بالأدوية النفسية.

يذكر أن مسلسل لعبة النسيان حقق على مدار الأيام الماضية نجاحا كبيرا وتصدر تريند تويتر اكثر من مرة بعد الأداء المتميز لنجمته دينا الشربيني وإشادة الجمهور المستمرة بها.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.  

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.
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