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فن

لعبة النسيان الحلقة 24.. ماذا ستفعل رقية بعد مغادرة شركة الشيال؟

الأحد 17/مايو/2020 - 08:40 م
دينا الشربينى
دينا الشربينى
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محمد نبيـل
تتصاعد الأحداث في مسلسل لعبة النسيان للنجمة الشربيني حيث شهدت الحلقة ٢٤ مواجهة بين رقية وبالطبيبة النفسية بهيرة حيث طلبت منها رقية معرفة المزيد عن تفاصيل حياتها قبل فقدان الذاكرة خاصة وأن الشك تسرب لها حول حقيقة علاقات رقية قبل الحادث.

ومن ناحية أخرى وجدت رقية نفسها في ورطة بعد أن طلب منها نادر مغادرة شركة الشيال وان وجودها لن يفيد في شيء وذلك بناء على طلب زوجتك التي تغار منها.

ومن ناحية أخرى مازال عمرو يبحث عن سر مقتل شقيقة خالد وعلاقة ذلك بمقتل تيمور الذي مازال لغزا غامضا.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.
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