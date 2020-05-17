لعبة النسيان الحلقة 24.. ماذا ستفعل رقية بعد مغادرة شركة الشيال؟

تتصاعد الأحداث في مسلسل لعبة النسيان للنجمة الشربيني حيث شهدت الحلقة ٢٤ مواجهة بين رقية وبالطبيبة النفسية بهيرة حيث طلبت منها رقية معرفة المزيد عن تفاصيل حياتها قبل فقدان الذاكرة خاصة وأن الشك تسرب لها حول حقيقة علاقات رقية قبل الحادث.





ومن ناحية أخرى وجدت رقية نفسها في ورطة بعد أن طلب منها نادر مغادرة شركة الشيال وان وجودها لن يفيد في شيء وذلك بناء على طلب زوجتك التي تغار منها.





ومن ناحية أخرى مازال عمرو يبحث عن سر مقتل شقيقة خالد وعلاقة ذلك بمقتل تيمور الذي مازال لغزا غامضا.



