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فن

ردود أفعال الجمهور بعد اكتشاف حقيقة دينا الشربيني في لعبة النسيان

الخميس 21/مايو/2020 - 03:36 ص
لعبة النسيان
لعبة النسيان
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أحمد إبراهيم
حصد مسلسل لعبة النسيان بعد عرض حلقته السابعة والعشرين ردود أفعال قوية من قِبل الجمهور على منصات السوشيال ميديا المختلفة ليتصدر ترند "تويتر" مساء أمس.

وكشفت الحلقة، عن حقيقة رقية (دينا الشربيني) وأنها كانت العقل المدبر لقضية مقتل أطفال سرطان الرئة، من خلال تجربة علاج جديد عليهم أدي لموتهم، بجانب تحقيق أرباح كبيرة من مؤسسة غير هادفة للربح، كما أنها استغلت خالد (أحمد داود) كي يفشي لها بجميع أسراره حول القضية، وقررت التفاوض مع أسر الأطفال قبل خالد كي يغلقوا القضية تمامًا.

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ومن بين ردود أفعال الجمهور " مسلسل رائع وبيلقي الضوء على ما يسمى ببعض المؤسسات الخيرية، رقية طلعت مغفلانا، مشهد حلو بين رقية ونادر بس انا برضة شاكه في نادر، دينا الشربيني شككتي في نفسي يا جدع، دينا الشربيني عاملة مشهد تحفه هي هتطلع الشريرة ولا ايه".

ومازال عمرو (أحمد داود) لا يعرف شيئًا عن ما وصلت إليه رقية، فبعد محاولة قتله الفاشلة، وقرار رقية الهرب من فيلا الشيال مع طفلها يحيى (آدم وهدان)، لم تجب على مكالماته نهائيًا، وظلت عاجزة تمامًا عن اتخاذ أي قرار، فهل تستكمل رقية بحثها لكشف الحقيقة بالكامل؟ أم تكتفي عند هذا القدر وتقطع علاقتها بـعمرو؟".

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل لعبة النسيان لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.

يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".
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