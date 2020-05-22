لليوم الثانى على التوالي.. نجوم الفن يواصلون ردود الأفعال على مسلسل الاختيار

نشرت إيمى طلعت زكريا نجلة الفنان الراحل طلعت زكريا صورة للفنان أمير كرارة من مسلسل الاختيار عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور و الفيديوهات الانستجرام

وكتب ايمي موجهة رسالة للنجم أمير كرارة قائلة : كلمه حق للراجل ده شكرًا انك قدرت تنقلنا شخصيه البطل بالمنظر ده شكرا علي المشاعر الحقيقيه اللي حسينها تجاهه بسببك شكرا انك استخدمت فنك وموهبتك عشان تطلع العظمه دي شكرًا أمير كرارة وشكرا لكل صناع العمل".

محمد رمضان

تزامنا مع عرض الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار التي رصدت استشهاد ابطال كمين البرث، نشر الفنان محمد رمضان صورًا من مشاركته في تشيع جثمان الشهيد احمد المنسي.





وظهر محمد رمضان في الصور وهو يقبل نعش " منسي" ويبكي ويغمر ابنه حمزه وعلق على الصور التي نشرها بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا :" طبعًا شرف عظيم إني عرفت القائد #أحمد_المنسي شخصيًا هو وعائلته الكريمة وابنه البطل الصغير وشرف ليا إني حضرت جنازته أو الزفة بتاعتوا إلى الجنة ونعيمها ان شاء الله رحم الله شهداء الوطن".





إسعاد يونس