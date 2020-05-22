لليوم الثانى على التوالي.. نجوم الفن يواصلون ردود الأفعال على مسلسل الاختيار

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على التعبير عن فخرهم بمسلسل "الاختيار" وتوجيه رسائل لأهالي الشهداء، وذلك لليوم الثانى على التوالى بعد عرض حلقة واقعة "البرث" مساء أمس.
صدى البلد يستعرض أبرز تعليقات الفنانين من خلال التقرير التالي:
شريهان
أشادت الفنانة شريهان، بمسلسل "الأختيار" من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "تويتر".
قالت شريهان: "ملحمة وطنية عظيمة لأبناء #مصر الشرفاء #خير_أجناد_الأرض من أبناء #القوات_المسلحة نسجها وجسدها فنيًا ببراعة وجداره وإبداع جميع القائمين على مسلسل #الاختيار ".
وتابعت: "شكرًا شكرًا شكرًا جميع القائمين على مسلسل #الاختيار أبدعتم بمنتهى الإبداع والفن ودونتوا لأبنائنا والتاريخ والعالم أجمع".
علي ربيع
نشر الفنان على ربيع صورة للشهيد منسي والفنان أمير كرارة،مشيدا بحلقة أمس من مسلسل الاختيار عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".
وعلق الفنان على الصورة قائلا:حاجه عظمه #منسي الاسطورة #علي ربيع
ناهد السباعي
نشرت ناهد السباعى صورة لأبطال كمين البرث للإشادة بحلقة أمس من مسلسل الاختيار عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور انستجرام .
وكتب معلقة علي الصورة :#سيناء نرويها بالدم من اسوان ...لاسماعلية قالوا ايه علينا قالوا وقالوا ايه في الصحراء وحوش رجال الصاعقة المصرية في بلدنا اسود طالعين من وسط غلابة... الف الف مليون مبروك يا باشا مصر الف الف مبروك اقسم بالله اللي هيكلم علي جيش مصر ميستهلش يقعد فى اراضيها #سيناء عاش يا رجالة مصر".
إيمي طلعت زكريا
نشرت إيمى طلعت زكريا نجلة الفنان الراحل طلعت زكريا صورة للفنان أمير كرارة من مسلسل الاختيار عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور و الفيديوهات الانستجرام
وكتب ايمي موجهة رسالة للنجم أمير كرارة قائلة :كلمه حق للراجل ده شكرًا انك قدرت تنقلنا شخصيه البطل بالمنظر ده شكرا علي المشاعر الحقيقيه اللي حسينها تجاهه بسببك شكرا انك استخدمت فنك وموهبتك عشان تطلع العظمه دي شكرًا أمير كرارة وشكرا لكل صناع العمل".
محمد رمضان
تزامنا مع عرض الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار التي رصدت استشهاد ابطال كمين البرث، نشر الفنان محمد رمضان صورًا من مشاركته في تشيع جثمان الشهيد احمد المنسي.
وظهر محمد رمضان في الصور وهو يقبل نعش " منسي" ويبكي ويغمر ابنه حمزه وعلق على الصور التي نشرها بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا :" طبعًا شرف عظيم إني عرفت القائد #أحمد_المنسي شخصيًا هو وعائلته الكريمة وابنه البطل الصغير وشرف ليا إني حضرت جنازته أو الزفة بتاعتوا إلى الجنة ونعيمها ان شاء الله رحم الله شهداء الوطن".
إسعاد يونس
علقت الفنانة إسعاد يونس على حلقة مسلسل الاختيار الذى تم عرضها اليوم التي استشهد فيها العقيد أحمد صابر منسي.
ونشرت إسعاد يونس صورا للشهداء من خلال حسابها الشخصي انستجرام، وعلقت قائلة: "قالوا نموت ولا يدخل مصر خسيس وجبان".
حمدي المرغني
علق الفنان حمدى الميرغنى على حلقة الاختيار الذى تم عرضها أمس التي استشهد فيها العقيد احمد صابر منسي.
ونشر حمدى المرغنى صورة للفنان امير كرارة وهو يجسد الشهيد العقيد احمد المنسي من خلال حسابه الشخصي انستجرام ، وعلق قائلًا: "شكرًا النجم أمير كرارة شكرًا المخرج المتألق بيتر ميمي شكرًا شركة سينرجي شكرًا لكل واحد ساهم في تخليد ذكري أبطالنا الشهداء ومنتظرين كل سنه عمل أو أكثر مثل الأختيار لأن قصص أبطالنا وشهدائنا كتيير ودي أقل حاجه يقدمها الفن والفنانين تكريمًا لذكري الشهداء ولأهاليهم ولرسخ مفهوم البطولة والوطنية في ذهن كل مصري ووجدانه #ياريت_كلنا_المنسي