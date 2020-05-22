بعد نجاته من حادث ..الموت يفجع الفنان محمد محمود

كتب محمد محمود، "توفيت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة"، بينما انهالت التعليقات لتعزيته من قبّل الأصدقاء والمتابعين.

يذكر أن تعرض الفنان محمد محمود مؤخرًا لحادث سير على الطريق الدائري، وتهشمت سيارته.

كشفت ماجدة عبد العليم زوجة محمد محمود خلال منشور لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن زوجها الفنان محمد محمود نجا من هذا الحادث المميت وهو بصحة جيدة حاليا.



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محمد محمود يشارك في مسلسل "عمرودياب" بطولة على ربيع ومصطفى خاطر، والذي يعرض فى موسم رمضان الجاري.



