رسميا.. هل تزوج عمرو دياب من دينا الشربيني ومتى؟.. الحقيقة الكاملة
الجمعة 22/مايو/2020 - 02:15 م
عمرو دياب ودينا الشربيني
تساءل كثيرون عن نوع العلاقة التي تربط بين النجم عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني وما إذا كانت حبا أم زواجا، وزادت هذه التساؤلات في رمضان الجاري بعد التصريحات العديدة التي أدلت بها الفنانة حول علاقتها مع عمرو دياب ووالدته وأولاده دون أن تشير من قريب أو بعيد إلى نوع علاقتهما وحقيقة زواجهما. وعلم "صدى البلد" من مصدر مقرب من الفنانة دينا الشربيني أنها تزوجت رسميا من الفنان عمرو دياب، بعلم الأسرتين والمقربين من الأصدقاء، داخل وخارج الوسط الفني. وأضاف المصدر أن عمرو دياب ودينا الشربيني تزوجا رسميا منذ أكثر من عامين، ولكنه لم يكشف عن سبب إخفائهما لحقيقة زواجهما عن الإعلام حتى الآن، وإن كانا يظهران معا كزوجين في كل المناسبات.
كانت دينا الشربيني كشفت أنها اختارت اسم "رقية" للشخصية التي تجسدها في مسلسل "لعبة النسيان" الذي يتواصل عرضه حاليا، وهو اسم والدة الفنان عمرو دياب، مؤكدة أن الهضبة ليس له علاقة بهذا الأمر.
وقالت دينا الشربيني، فى تسجيل صوتى عبر MBCTrending إن اختيارها لاسم رقية فى "لعبة النسيان" كان نابعا من داخلها، وليس له علاقة بأنه نفس اسم والدة عمرو دياب، وهذا الاسم تحبه كثيرا، وعندما عرضته على عمرو دياب أُعجب به وكان سعيدًا.
وأضافت دينا الشربيني :"أحببت والدة عمرو دياب على الرغم من عدم رؤيتى لها، وكنت أتمنى أن أراها، وذلك من كثرة حديث الهضبة عنها".
وتابعت دينا الشربيني: "أن علاقتى بأولاد عمرو دياب جيدة للغاية، ولا يشوبها أى شائبة، وكل من جنا وكنزى وعبد الله ونور مقربون منى كثيرا".
يذكر أن دينا الشربينى تقوم حاليا بتصوير دورها فى مسلسل لعبة النسيان
والذى يشاركها البطولة فيه محمود قابيل وإنجى المقدم وتأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وهانى خليفة.