رسميا.. هل تزوج عمرو دياب من دينا الشربيني ومتى؟.. الحقيقة الكاملة

إن اختيارها لاسم رقية فى "لعبة النسيان" كان نابعا من داخلها، وليس له علاقة بأنه نفس اسم والدة عمرو دياب، وهذا الاسم تحبه كثيرا، وعندما عرضته على عمرو دياب أُعجب به وكان سعيدًا.

وأضافت دينا الشربيني :"أحببت والدة عمرو دياب على الرغم من عدم رؤيتى لها، وكنت أتمنى أن أراها، وذلك من كثرة حديث الهضبة عنها".









وتابعت دينا الشربيني: "أن علاقتى بأولاد عمرو دياب جيدة للغاية، ولا يشوبها أى شائبة، وكل من جنا وكنزى وعبد الله ونور مقربون منى كثيرا".



