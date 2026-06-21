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رئيس مدينة شبرا الخيمة توزع المياه والعصائر على طلاب الثانوية العامة أمام اللجان .. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة شبرا الخيمة توزع المياه والعصائر على طلاب الثانوية العامة أمام اللجان .. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة توزع المياه والعصائر على طلاب الثانوية العامة
رئيس مدينة شبرا الخيمة توزع المياه والعصائر على طلاب الثانوية العامة
إبراهيم الهواري

حرصت الدكتورة سلوى أبو العينين، رئيس مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، علي التواجد وسط طلاب وطالبات الثانوية العامة، قبل الدخول لمقار لجان الامتحانات، اليوم الأحد، بمشاركة عادل داوود، مدير عام الإدارة التعليمية بغرب شبرا الخيمة، والجهات التنفيذية المعنية، وفي لفتة إنسانية كريمة تعكس مدى الاهتمام بأبنائنا الطلاب وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم تهيئةً لمناخ امتحاني هادئ ومستقر، تم توزيع المياه الباردة والعصائر علي الطلاب والطالبات قبل الدخول لمقار لجان الامتحانات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور المهندس محافظ القليوبية، بضرورة توفير كافة سبل الراحة والمستلزمات اللوجستية لطلاب شهادة الثانوية العامة طوال فترة الامتحانات.


من ناحية اخرى أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، جاهزية المحافظة الكاملة لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة غدا الأحد ، مشيرًا إلى الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة داخل اللجان الامتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام.
وأوضح محافظ القليوبية أن 51 ألفًا و553 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام داخل 98 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والخدمية، والتنسيق المستمر مع مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية لضمان حسن سير العملية الامتحانية.
وأشار المحافظ إلى تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة وربط غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.
وشدد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للامتحانات، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، مع تكثيف التواجد الأمني بمحيط المدارس ومراكز توزيع الأسئلة، لضمان توفير بيئة آمنة وهادئة للطلاب.
وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لمراجعة اشتراطات السلامة والحماية المدنية داخل اللجان، والتأكد من جاهزية المرافق والخدمات الأساسية، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية اللازمة من خلال تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، وانتشار سيارات الإسعاف بالقرب من مقار الامتحانات للتعامل السريع مع أي حالات طارئة.

القليوبية محافظة القليوبية شبرا الخيمة رئيس مدينة شبرا الخيمة امتحانات الثانوية العامة

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