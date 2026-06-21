قوافل «زاد العزة» تواصل العبور إلى غزة.. واصطفاف شاحنات المساعدات أمام معبر رفح |فيديو

قال محمد محروس، موفد التلفزيون المصري من معبر رفح البري، إن محيط المعبر يشهد توافدًا واصطفافًا كبيرًا للشاحنات والقوافل الإنسانية المحملة بالمساعدات الأساسية المخصصة لأهالي قطاع غزة.

وأوضح “محروس” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن الشاحنات تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الإنسانية التي يتم تجهيزها وتنسيق أولوياتها بالتعاون بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.

استمرار قوافل «زاد العزة» إلى غزة

وأشار محروس إلى أن القافلة الحالية تمثل اليوم الـ216 من قوافل «زاد العزة من مصر إلى غزة»، والتي انطلقت لدعم سكان القطاع وتخفيف معاناتهم الإنسانية.

وأضاف أن القافلة تضم كميات من السولار والمواد البترولية اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية، ومنها محطات الكهرباء وتحلية المياه والخدمات الأساسية داخل القطاع.

إشادة دولية بالدور المصري

لفت موفد التلفزيون المصري إلى أن وفدًا من هولندا أجرى زيارة تفقدية لعدد من المراكز اللوجستية بمدينة العريش، واطلع على آليات استقبال وتخزين وتجهيز المساعدات قبل إدخالها إلى قطاع غزة.

وأكد أن الوفد أشاد بالدور الذي تقوم به الدولة المصرية في إدارة وتنسيق عمليات الإغاثة الإنسانية.

أكثر من مليون طن مساعدات إلى غزة

وأوضح محروس أن حجم المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة تجاوز مليون طن من المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية والإنسانية المختلفة منذ بداية الأزمة.

كما أكد استمرار دخول المساعدات يوميًا عبر معبر رفح، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

الهلال الأحمر المصري يقود عمليات التجهيز والتفويج

وأشار إلى أن الهلال الأحمر المصري يتولى استقبال المساعدات وتكويدها وتجهيزها وتفويجها قبل إدخالها إلى قطاع غزة، باعتباره الجهة المسؤولة عن إدارة عمليات الإغاثة بمحيط المعبر.

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