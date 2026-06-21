غزة.. 10 شهداء خلال 24 ساعة رغم اتفاق وقف إطلاق النار

تواصلت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ255، وسط تصاعد العمليات العسكرية التي أسفرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين في مناطق متفرقة من القطاع.

وفي أحدث الهجمات، استشهد ثلاثة فلسطينيين مساء السبت جراء غارة استهدفت منزلًا لعائلة أبو حسنة في مخيم البريج وسط القطاع، من بينهم المصور الصحفي أحمد سمير وشاح، مراسل قناة الجزيرة مباشر، الذي لحق بشقيقه الصحفي محمد وشاح بعد نحو شهرين من استشهاده. كما أسفر القصف عن استشهاد سباعي أبو حسنة وعبد الرحمن أبو غرقود.

وفي جنوب القطاع، استشهد فلسطيني إثر قصف استهدف تجمعًا للفلسطينيين غرب مدينة خان يونس، فيما أصيب سبعة آخرون بجروح متفاوتة.

كما أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطيني أخر بعد إصابته برصاص أطلقته زوارق الاحتلال باتجاه خيام النازحين على شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

وفي شمال القطاع، استشهدت سيدة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال في بيت لاهيا، فيما أدى استهداف بصاروخ في محيط منطقة الصفطاوي بمدينة غزة إلى استشهاد شاب وإصابة سيدة.

وكانت مدينة غزة قد شهدت فجر اليوم غارة أخرى أسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين من عائلة الصفدي، بالتزامن مع إطلاق الدبابات الإسرائيلية نيرانها شرق خان يونس وعلى امتداد ما يعرف بالخط الأصفر.

حصيلة متصاعدة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية خمسة شهداء و43 مصابًا.

ووفق الإحصائيات المعلنة، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر إلى 1012 شهيدًا، إضافة إلى 3208 مصابين، فيما بلغ عدد الجثامين التي تم انتشالها 784 شهيدًا.

ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 73,023 شهيدًا و173,316 مصابًا، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية.