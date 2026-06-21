قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحيفة آس الإسبانية: مصر ونيوزيلندا أمام فرصة تاريخية لكسر العقدة المونديالية
ننشر قرار إحالة 8 متهمين في واقعة سقوط الطفلة تيا من أعلى مدرسة خاصة بشبرا الخيمة.. صور
أعلى شهادة في البنك الأهلي اليوم.. كم فوائد 100 ألف جنيه؟
تراجع حاد في أسعار الذهب والفضة عالميًا بأكثر من 2% مع قوة الدولار الأمريكي
رامي صبري يوجه رسالة رومانسية لزوجته في عيد ميلادها
القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026
وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع ممثلي بونجسان الكورية الجنوبية فرص الشراكة وتوطين التكنولوجيات الحديثة
كان مروح من الشغل.. المتهم بدهس كريم عبدالعليم يسلم نفسه لقسم الشرطة
الرئيس السيسي يستقبل وزراء باكستان والسعودية وتركيا
الرئيس الإيراني: لا نسعى للحصول على سلاح نووي
هل بدأت الخلافات بين واشنطن وتل أبيب؟.. جدل واسع حول مستقبل التحالف الأمريكي الإسرائيلي
كواليس اجتماع الزمالك الأخير بعد تخصيص أرض جديدة بأكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

العربي الناصري يحتفل بذكرى الجلاء وإعلان الجمهورية بندوة "سبعون عامًا على الجلاء"

العربي الناصري
العربي الناصري
عبد الرحمن سرحان

نظم الحزب العربي الديمقراطي الناصري، برئاسة النائب الدكتور محمد أبو العلا رضوان، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب، ندوة بعنوان “سبعون عامًا على الجلاء”.

وذلك بمقر الحزب المركزي بوسط القاهرة، احتفالًا بذكرى جلاء آخر جندي بريطاني عن أرض مصر وذكرى إعلان الجمهورية، بمشاركة عدد من قيادات الحزب وأعضائه والشخصيات العامة.

واستهلت فعاليات الندوة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه كلمة لرئيس الحزب أكد خلالها أن ذكرى الجلاء ستظل واحدة من أبرز المحطات الوطنية في تاريخ مصر الحديث، باعتبارها تجسيدًا لإرادة الشعب المصري وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال.

تجسد إرادة المصريين في انتزاع الحرية والاستقلال

وأشار الدكتور محمد أبو العلا رضوان إلى الدور الوطني الذي لعبه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في قيادة حركة التحرر الوطني وترسيخ مبادئ الاستقلال والسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه الذكرى تمثل مصدر إلهام للأجيال الجديدة للحفاظ على مكتسبات الوطن وتعزيز روح الانتماء.

كما وجه رئيس الحزب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بالجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية وصون استقلال قرارها الوطني، كما أعرب عن تقديره للقوات المسلحة المصرية ودورها في حماية حدود الوطن والحفاظ على أمنه القومي.

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد الصاوي خلال الندوة مسيرة الكفاح الوطني ضد الاحتلال البريطاني، موضحًا المراحل التاريخية التي شهدتها مصر حتى تحقق الاستقلال بخروج آخر جندي بريطاني وإعلان الجمهورية، بما مثل بداية مرحلة جديدة من تاريخ الدولة المصرية تقوم على السيادة الوطنية وإرادة الشعب.

وأكد المشاركون في الندوة أهمية استحضار المناسبات الوطنية الكبرى باعتبارها فرصة لتعزيز الوعي الوطني وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، فضلًا عن استلهام دروس التاريخ في مواصلة مسيرة البناء والتنمية.

وفي ختام الندوة، وجه الدكتور محمد أبو العلا رضوان الشكر للحضور، مؤكدًا استمرار الحزب العربي الديمقراطي الناصري في تنظيم الفعاليات والندوات التثقيفية التي تستهدف دعم الوعي الوطني والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز المشاركة المجتمعية.

مجلس الشيوخ حزب العربي الديمقراطي الناصري النائب الدكتور محمد أبو العلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

الشيخ ياسين التهامي

لحظة إنزال الشيخ ياسين التهامي من على المسرح بعد تعرّضه لوعكة صحية بسوهاج | شاهد

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام وخطوات الاستعلام

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

ترشيحاتنا

مدرب إيران

مدرب إيران ينتقد تنظيم المونديال: عانينا من قيود أثرت على استعداداتنا

منتخب السعودية

رئيس الاتحاد السعودي: مواجهة إسبانيا فرصة لإثبات تطور الأخضر.. وقادرون على مفاجأة جديدة

يس وود

كريس وود: أحلم بالتسجيل في كأس العالم.. وأتمنى هز شباك مصر لمساعدة نيوزيلندا

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يطلق مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد