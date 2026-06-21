العربي الناصري يحتفل بذكرى الجلاء وإعلان الجمهورية بندوة "سبعون عامًا على الجلاء"

نظم الحزب العربي الديمقراطي الناصري، برئاسة النائب الدكتور محمد أبو العلا رضوان، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب، ندوة بعنوان “سبعون عامًا على الجلاء”.

وذلك بمقر الحزب المركزي بوسط القاهرة، احتفالًا بذكرى جلاء آخر جندي بريطاني عن أرض مصر وذكرى إعلان الجمهورية، بمشاركة عدد من قيادات الحزب وأعضائه والشخصيات العامة.

واستهلت فعاليات الندوة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه كلمة لرئيس الحزب أكد خلالها أن ذكرى الجلاء ستظل واحدة من أبرز المحطات الوطنية في تاريخ مصر الحديث، باعتبارها تجسيدًا لإرادة الشعب المصري وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال.

تجسد إرادة المصريين في انتزاع الحرية والاستقلال

وأشار الدكتور محمد أبو العلا رضوان إلى الدور الوطني الذي لعبه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في قيادة حركة التحرر الوطني وترسيخ مبادئ الاستقلال والسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه الذكرى تمثل مصدر إلهام للأجيال الجديدة للحفاظ على مكتسبات الوطن وتعزيز روح الانتماء.

كما وجه رئيس الحزب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بالجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية وصون استقلال قرارها الوطني، كما أعرب عن تقديره للقوات المسلحة المصرية ودورها في حماية حدود الوطن والحفاظ على أمنه القومي.

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد الصاوي خلال الندوة مسيرة الكفاح الوطني ضد الاحتلال البريطاني، موضحًا المراحل التاريخية التي شهدتها مصر حتى تحقق الاستقلال بخروج آخر جندي بريطاني وإعلان الجمهورية، بما مثل بداية مرحلة جديدة من تاريخ الدولة المصرية تقوم على السيادة الوطنية وإرادة الشعب.

وأكد المشاركون في الندوة أهمية استحضار المناسبات الوطنية الكبرى باعتبارها فرصة لتعزيز الوعي الوطني وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، فضلًا عن استلهام دروس التاريخ في مواصلة مسيرة البناء والتنمية.

وفي ختام الندوة، وجه الدكتور محمد أبو العلا رضوان الشكر للحضور، مؤكدًا استمرار الحزب العربي الديمقراطي الناصري في تنظيم الفعاليات والندوات التثقيفية التي تستهدف دعم الوعي الوطني والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز المشاركة المجتمعية.