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فن

تعليقا على دوره بمسلسل فرصة تانية.. محمد دياب: أنا عمري ما ضربت مراتي

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:33 ص
دياب
دياب
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عمر صبحي
نشر الفنان محمد دياب فيديو برفقة زوجته  هاجر الابياري علي حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" .

وقال "دياب" من خلال الفيديو : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة توضيح عشان في ناس بتسألني هو انت زي مدحت اللي في فرصة تانية  في البيت ياجماعه لاء دا كله تمثيل  انا عمري ما ضربت مراتي و هي هتقولكم بنفسها. 

وظهرت هاجر الابياري  زوجة "دياب في الفيديو وهي علي وجهها آثار  "ضرب" ، واختتم محمد دياب الفيديو قائلا: يلا بقي خشي علي المطبخ.

وعلق محمد دياب علب الفيديو قائلا:  الفيديو ده توضيح للناس اللي بتسأل هو انت في الحقيقه زي مدحت في فرصة تانية جبتلكو مراتي بنفسها ترود عليكم .

ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر. 


مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.
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