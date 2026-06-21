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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فوضي.. الصحة تحيل إدارة مستشفى العياط المركزي للتحقيق ومحاسبة المقصرين

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

 أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، زيارة مفاجئة إلى مستشفى العياط المركزي بمحافظة الجيزة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية لضمان جودة الخدمات وتحقيق الانضباط الإداري.

شملت جولة الدكتور عمرو قنديل، تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والمعمل والأشعة والعيادات الخارجية ووحدة الغسيل الكلوي وعيادة العلاج على نفقة الدولة، حيث رصد عددًا من المخالفات والقصور في سير العمل، ومنها غياب الطبيب النوبتجي عن قسم الطوارئ، وتأخير الإجراءات الطبية لبعض الحالات الحرجة، وتعطل بعض الأجهزة الطبية، وغياب أخصائي الأشعة رغم وجوده في جدول النبطجيات، بالإضافة إلى عدم انتظام تواجد الأطباء في وحدة الغسيل الكلوي، وعدم توافر بعض الأدوية اللازمة.

إحالة إدارة المستشفى للتحقيق

ووجه نائب الوزير بإحالة إدارة المستشفى للتحقيق، وخصم شهر من رئيس قسم الرعاية المركزة ورئيس قسم الغسيل الكلوي، واستبعاد المسؤول الإداري عن الوحدة، وإحالة أخصائي الأشعة إلى الشئون القانونية لتغيبه عن العمل، ونقل العاملين المخالفين في عيادة العلاج على نفقة الدولة، إلى إدارة منشأة القناطر مع منعهم من التعامل المباشر مع المواطنين، كما قرر استبعاد المدير المالي والإداري للمستشفى، وتوقيع جزاءات على شركتي الأمن والنظافة بسبب القصور في أدائهما.

جانب من الجولة 

وشدد الدكتور عمرو قنديل، على ضرورة زيادة معدلات العمليات الجراحية، وانتظام تواجد الأطباء أثناء جلسات الغسيل الكلوي، وتوفير الأدوية وإجراء التحاليل الدورية، مع متابعة تنفيذ ذلك شهريًا، كما وجه مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة بمتابعة تنفيذ كافة القرارات وتلافي جميع السلبيات خلال شهر على الأكثر، وتقديم تقرير مفصل خلال 48 ساعة.

جانب من الجولة 

وأكد نائب الوزير، أن الجولات الميدانية المفاجئة ستستمر على جميع المنشآت الصحية تنفيذًا لتوجيهات الوزير، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، وترسيخ مبدأ المحاسبة، وضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة  للمواطنين.

نائب وزير الصحة 
مستشفى العياط المركزي وزير الصحة والسكان المنشآت الصحية الاستقبال الغسيل الكلوي

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