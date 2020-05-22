منسي الأسطورة يتصدر تويتر.. ومغردون: ربنا سخر لك ملايين تدعو لك

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # منسي الأسطورة وجاء ذلك بعد عرض الحلقة الـ 28، واستشهاد ال عقيد أحمد المنسي في هجوم "البرث".





وتفاعل عدد كثير من الرواد مع هاشتاج # منسي الأسطورة و جاءت التعليقات كالآتي :





"متخليهمش ياخدوا حد مننا،سامع؟"

جمله تعلم أجيال قدام يعنى ايه وطنيه...

فىً الجنه يا شهداء الوطن









"أبطالنا في سينا حاميين أراضينا" .. رجالة منسي الأسطورة

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حلقة رائعة لملحمة عظيمة #ملحمة البرث رحم الله ابطالنا الشهداء و حمي جيش مصر العظيم #تحيامصر #المنسي #الاختيار #جيش مصر #شهداء لوطن #منس يالاسطوره #بيتر ميمي #أمير_كرارة





ماذا بينك وبين الله يا منسي عشان يخلينا ندعيلك ونعيط عشانك كده كل يوم فى رمضان

والاطفال تبقي حافظة اسمك وبتردده كبطل

ياترى علاقتك ب ربك كانت عامله ازاي

حقيقي لم يجعل الله لك من اسمك نصيبًا

ده خلد أسمك ف التاريخ





يا منسي لست بمنسي ، انت مثال وقدوة





في رأيي #الاختيار ع قد الوجع ال فيه لكنه جزء من الحقيقة طبعا منقدرش نختصر قصة شهيد ف احداث ٣٠ يوم اليكم بطولات منسي بالتفصيل #منسي_الاسطورة





تم تصنيفه بعد استشهاده م اقوى 100 قائد كتيبة صاعقة ع مستوى العالم

عندما اصيب ف كمين البرث رفض إسعافه وإنقاذه حتى لا يترك رجالته





اللقطه الي ابكت كل المصريين

منسي استشهد واقف علي رجله ، منسي مات و هو بيواجه

منسي نال شرف الشهادة بشظية طلقة خبطت في خزان وردت في دماغه من ورا





طلب الشهادة و نالها

الله يرحمك يا منسي

و ينتقم من الارهابين و من عاونهم و أيدهم بالفعل او الكلمه او الرأي #منسي_الاسطورة





انتو فعلًا أثبتوا أن مصر ما جبتش غير رجاله لما يبقي كل واحد فيهم واخد فوق الطلقتين والتلاته ومع ذلك فضلو ماسكين سلاحهم ولا استسلموا وقاوموهم لآخر نفس فيهم حقيقي احنا الناس دي عملو لنفسهم اسم هيحكيه التاريخ ربنا يرحمكم برحمته





ماذا بينك وبين الله ليسخر لك ملايين البشر ليدعو لك بالرحمة في شهر مثل شهر رمضان





وتدور أحداث مسلسل" الاختيار " حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏





ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء.





ويقدم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.