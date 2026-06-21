قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر قرار إحالة 8 متهمين في واقعة سقوط الطفلة تيا من أعلى مدرسة خاصة بشبرا الخيمة.. صور
أعلى شهادة في البنك الأهلي اليوم.. كم فوائد 100 ألف جنيه؟
تراجع حاد في أسعار الذهب والفضة عالميًا بأكثر من 2% مع قوة الدولار الأمريكي
رامي صبري يوجه رسالة رومانسية لزوجته في عيد ميلادها
القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026
وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع ممثلي بونجسان الكورية الجنوبية فرص الشراكة وتوطين التكنولوجيات الحديثة
كان مروح من الشغل.. المتهم بدهس كريم عبدالعليم يسلم نفسه لقسم الشرطة
الرئيس السيسي يستقبل وزراء باكستان والسعودية وتركيا
الرئيس الإيراني: لا نسعى للحصول على سلاح نووي
هل بدأت الخلافات بين واشنطن وتل أبيب؟.. جدل واسع حول مستقبل التحالف الأمريكي الإسرائيلي
كواليس اجتماع الزمالك الأخير بعد تخصيص أرض جديدة بأكتوبر
أولياء أمور طلاب ثانوية الإسكندرية يتسابقون للاطمئنان على أبنائهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الاثنين.. اقتصادية النواب تراجع أداء شركات التمويل.. و«الخارجية» تبحث تطورات الأوضاع الإقليمية

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تواصل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة ملفات التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي وممارسات التحصيل، بينما تستعرض لجنة العلاقات الخارجية آخر المستجدات على الساحة الدولية وتطورات الأوضاع في المنطقة.  

تناقش لجنة الشئون الإفريقية سبل دعم العمل الإفريقي المشترك وتعزيز التواجد المصري داخل المؤسسات الإفريقية، فيما تستمع لجنة الدفاع والأمن القومي إلى عرض وزير التموين بشأن رؤية الوزارة لدعم الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع.  

«الصناعة» تناقش دعم الصادرات.. و«المشروعات المتوسطة» تبحث تمكين الشركات الناشئة

تبحث لجنة الصناعة مستهدفات الدولة الصناعية وآليات دعم الصادرات وحل معوقات الصناعة المحلية، بينما تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وآليات تنفيذ ميثاق الشركات الناشئة في مصر.  

تناقش لجنة الطاقة والبيئة سياسات إنتاج البترول والغاز واستيراد الطاقة وتأثيراتها الاقتصادية، فيما تستعرض لجنة التعليم والبحث العلمي عدداً من طلبات الإحاطة الخاصة بإنشاء المدارس وتطوير الأبنية التعليمية بالمحافظات.

بمجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية ملفات التمويل متناهي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

الشيخ ياسين التهامي

لحظة إنزال الشيخ ياسين التهامي من على المسرح بعد تعرّضه لوعكة صحية بسوهاج | شاهد

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام وخطوات الاستعلام

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

ترشيحاتنا

الفنان الراحل كريم عبدالعليم

دفن وتفريغ الكاميرات وتحريات.. قرارات عاجلة من النيابة في مصرع الفنان كريم عبدالعليم

البنا بلطجي ابو النمرس

بعد مصرع زعيمهم.. سقوط 9 من عصابة البنا بلطجي أبو النمرس

الطفلة تيا

ننشر أسماء المتهمات في قضية سقوط الطفلة تيا داخل مدرسة خاصة بشبرا الخيمة

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يطلق مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد