الاثنين.. اقتصادية النواب تراجع أداء شركات التمويل.. و«الخارجية» تبحث تطورات الأوضاع الإقليمية

الأحد 21/يونيو/2026 - 11:41 ص 6/21/2026 11:41:09 AM

تواصل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة ملفات التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي وممارسات التحصيل، بينما تستعرض لجنة العلاقات الخارجية آخر المستجدات على الساحة الدولية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

تناقش لجنة الشئون الإفريقية سبل دعم العمل الإفريقي المشترك وتعزيز التواجد المصري داخل المؤسسات الإفريقية، فيما تستمع لجنة الدفاع والأمن القومي إلى عرض وزير التموين بشأن رؤية الوزارة لدعم الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع.

«الصناعة» تناقش دعم الصادرات.. و«المشروعات المتوسطة» تبحث تمكين الشركات الناشئة

تبحث لجنة الصناعة مستهدفات الدولة الصناعية وآليات دعم الصادرات وحل معوقات الصناعة المحلية، بينما تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وآليات تنفيذ ميثاق الشركات الناشئة في مصر.

تناقش لجنة الطاقة والبيئة سياسات إنتاج البترول والغاز واستيراد الطاقة وتأثيراتها الاقتصادية، فيما تستعرض لجنة التعليم والبحث العلمي عدداً من طلبات الإحاطة الخاصة بإنشاء المدارس وتطوير الأبنية التعليمية بالمحافظات.