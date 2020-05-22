جولات وقرارات| الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. انفوجراف

إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 16 حتى 22 مايو 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.









وجاء في الإنفوجراف أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل إصدار قرار بشأن إجازة عيد الفطر المبارك والإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال هذه الفترة، حيث تكون المدة من 23 مايو حتى 28 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، ويحظر تحرك المواطنين على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا من 24 مايو حتى 29 من مايو 2020.









وقرار بشأن الإجراءات الاحترازية خلال فترة ما بعد عيد الفطر بدءًا من 30 مايو ولمدة 15 يومًا، حيث يحظر تحرك المواطنين على جميع الطرق بدءًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، وسيتم إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بوسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالف.









وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن الاتفاق الفرعي بين حكومتي مصر وكندا، بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، بجانب الموافقة على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث ينص مشروع القانون على أن يُخصم شهريًا، اعتبارًا من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهرًا، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في قطاعات الدولة، ونسبة 0.5% من صافى الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات.













كما تضمنت القرارات بحسب الإنفوجراف، موافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص 4 قطع أراض ناحية الساحل الشمالي الغربي، بإجمالي مساحة حوالي 707 ألف فدان، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد عليها، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بنقل تبعية "مركز إعداد القادة وإدارة الأعمال" التابع لقطاع مشروعات التدريب والتنمية بوزارة قطاع الأعمال العام، إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فضلًا عن موافقة سيادته على توصيات اللجنة الرسمية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمبانى، لعدد 70 كنيسة ومبنى، ليصبح عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 1638 كنيسة ومبنى تابعًا، بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن الاتفاق الفرعي بين حكومتي مصر و كندا، بشأن تنفيذ مشروع "معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر"، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 المنعقدة بتاريخ 12 مايو الجاري لعدد 38 تسوية بقيمة 24101235.06 مليون جنيه، ومبلغ 304199 دولار.









وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أوضح الإنفوجراف أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت الاجتماع الأسبوعي، وتم فيه مناقشة العديد من القضايا ذات الأولوية، ولاسيما الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس"كورونا" المستجد" خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة العيد، بجانب مناقشة التحرك نحو عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا، واستعراض تقرير حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى للعام 19/2020، وكذلك ترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، حيث تمت الموافقة على تقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعًا ليصل الإجمالي إلى 1638كنيسة ومبنى تابعًا، بحضور وزراء العدل، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشئون المجالس النيابية، ومسئولى الجهات المعنية.









وتضمنت الاجتماعات أيضًا، وفقًا لما أبرزه الإنفوجراف، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرنس مع رئيس مجلس الوزراء السوداني، فضلًا عن وزيري الخارجية والري ورئيسي جهازي المخابرات للبلدين الشقيقين، وكذلك اجتماع مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، والرئيس التنفيذى للصندوق لمتابعة آخر تطورات أعمال الصندوق، بجانب ترأس اجتماع مجلس المحافظين بحضور وزير الدولة للإعلام، حيث تم التشديد فيه على تنفيذ القرارات الاحترازية بكل حسم وضرورة لبس الكمامات في المواصلات العامة والمصالح والمنشآت الحكومية.









وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب الإنفوجراف، شملت تلقي سيادته تقريرين من وزيرة الثقافة لمتابعة أنشطة الوزارة خلال هذه الفترة، حيث يوجد 19 مليون زائر من 25 دولة حول العالم يزورون منصة وزارة الثقافة على اليوتيوب، والتي تعرض ألوانًا إبداعية متنوعة، فضلًا عن تفقد الأعمال النهائية لمشروع تطوير ميدان التحرير، برفقة وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، وقطاع الاعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، كما شهد سيادته إطلاق صندوق "تحيا مصر" أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية، وهي المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









وتضمنت الأنشطة أيضًا وفقًا لما أبرزه الإنفوجراف، إرسال برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما شهد سيادته مراسم توقيع عقد تسوية للنزاع القائم بين محافظة الاسكندرية، ومجموعة "طلعت مصطفي للاستثمار العقارى والسياحي"، المتعلق بمشروع "سان ستيفانو السياحي"، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، وكذلك المشاركة في الحلقة النقاشية الثانية حول الموقف الاقتصادي ما بعد كورونا بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ومجموعة كبيرة من الخبراء وأساتذة الجامعات، بجانب إرسال برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.









وشملت الأنشطة أيضًا تلقي خطاب من إحدى الشركات يفيد بتبرعها بـ 5 ملايين جنيه، يخصص مليون جنيه منها لدعم جهود الدولة بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، و4 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة، وكذلك عقد مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء للإعلان عن مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تتعلق بمنع التزاحم خلال فترة عيد الفطر، والإجراءات الخاصة بامتحانات الشهادات العامة، بجانب الإعلان عن خطة عودة الحياة لطبيعتها تدريجيًا اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل، بحضور وزراء الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم العالي والدولة للإعلام.