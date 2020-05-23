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برلمان

ما هى عقوبة الاستيلاء على الآثار الفرعونية؟.. القانون يجيب

السبت 23/مايو/2020 - 06:00 ص
الأثار الفرعونية
الأثار الفرعونية
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حسن رضوان
الآثار الفرعونية هى كنز الدولة المصرية التى يأتى إليها العديد من السائحين حول العالم يكى يتأمل جمال كونها وإبداء أصحابها الفراعنة في الوصول إلى هذه التحف المصرية الأصيلة، ولكن هناك دائما من جانب مظلم فى قلوب سكنها الطمع والجشع تريد أن تضع ايديها على هذه الأثار لكي تبيعها خارج البلاد.


ولذلك وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

في هذا الصدد، وضع القانون عقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية على النحو التالى:

وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
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