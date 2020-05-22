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سيارات

إصابة 32 عاملا بمصنع رينو في المغرب بـ كورونا

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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أماني نوار
سجل مصنع رينو في المغرب 32 إصابة بفيروس كوروونا حسب بيان الشركة والتي اجرت فحوصات على 300 موظف من موظفيها ولم تظهر الإصابة إلا على 32 منهم فقط .

وأكدت وزارة الصحة بالمغرب عن تكفل الوزارة بالمصابين وإخضاع مخالطيهم لحجر صحي لمدة 14 يوم .

وتوقعت الحكومة المغربية أن يتكبد الإقتصاد المغربي خسائر كبيرة توازي 6 نقاط من إجمالي الناتج الداخلي الخام وذلك بسبب تداعيات الحجر الصحي .

كما قدرت الخسائر بمليار درهم او ما يقرب من 100 مليون دولار عن كل يوم من الحجر وفقا لما أفاد وزير الإقتصاد والمالية موضحا  إلى أن هناك خطة طموحة للإقلاع الاقتصادي وقانون مالية معدل.

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يذكر أن وزير المالية الفرنسي برونو لومير، أكد أن سيارة رينو من الممكن أن تختفي إذا لم تحصل على مساعدة لتداعيات أزمة فيروس كورونا، مضيفا أن شركة صناعة السيارات تحتاج إلى أن تتكيف في هذا الوضع.

وأوضح وزير المالية الفرنسي أنه يجب على مصنع رينو في فرنسا ألا يغلق وإنه يجب على الشركة أن تكون قادرة على الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من الوظائف في فرنسا.

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