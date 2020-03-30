لن تصدق كم يتقاضى مدير شركة رينو شهريًا؟

من المعروف أن رؤساء شركات السيارات، يتقاضون أجور مرتفعة جدا، قد لا ينافسون بها بيل جيتس ولكن مقارنة برواتب جميع المديرين في قطاعات أخرى فهى مرتفعة جدا.

ومن أشهر هؤلاء المديرين هو مدير شركة رينو الجديدة فهو يحصل على زيادة57 % أكثر مما كان يتم مع المدير السابق.

وتعتبر رينو تلك الزيادة هي اقل شيء أمام ما قدمه دي ميو منذ أن تم تعينه أواخر شهر يناير الماضي، حتى يبدأ رئيس سيات السابق العمل في أول يوليو.

وكان دي ميو يحصل على راتب 5.8 مليون يورو سنويا مع تعويضات ثابتة قدرها 1.3 مليون يورو لهذا العام فقط.

أما بالنسبة للمكأفاة السنوية التي سيتلقاها قد تصل إلى 150 % من قيمة التعويضات الثابتة، كما أشادت نيسان حليفة رينو بتعيين دي ميو وظهر ذلك خلال تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات اليابانية، حيث عبر عن سعادته بقرار مجلس إدارة رينو واكد على تطلعه للعمل معه.