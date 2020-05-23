سكان شارع دمنهور بمصر الجديدة يستغيثون من الانقطاع المستمر للكهرباء يوميا

شكا المواطن محمود عثمان ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع الكهرباء يوميا فى شارع دمنهور بميدان الجامع حى مصر الجديدة محافظة القاهرة .





ويقول فى رسالته: "هذا الانقطاع يؤذى الكثيرين خاصة من كبار السن التى تحتاج للكهرباء دائما خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة ومن جانب آخر طلاب الجامعات الذين يستعدون لأداء امتحانات نهاية العام".

ويمكن التواصل مع القارئ من خلال لرقم التالى 01277950915





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.







