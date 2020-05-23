AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان شارع دمنهور بمصر الجديدة يستغيثون من الانقطاع المستمر للكهرباء يوميا

السبت 23/مايو/2020 - 06:01 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن محمود عثمان ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع الكهرباء يوميا فى شارع دمنهور بميدان الجامع حى مصر الجديدة محافظة القاهرة .

ويقول فى رسالته: "هذا الانقطاع يؤذى الكثيرين خاصة من كبار السن التى تحتاج للكهرباء دائما خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة ومن جانب آخر طلاب الجامعات الذين يستعدون لأداء امتحانات نهاية العام".
 
ويمكن التواصل مع القارئ من خلال لرقم التالى 01277950915

أقراء ايضا :



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكان شارع العزب بمدينة السلام يشكون من تكرار انقطاع الكهرباء

سكان شارع الجوهري بالزيتون يشكون من انقطاع الكهرباء يوميا

سكان شارع الحسيني حدائق حلوان يشكون من استمرار قطع مياه الشرب

سكان شارع الشيخ الشبراوى بشبرا يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

سكان منطقة صفط اللبن يشكون انقطاع خدمة التليفون الأرضي والإنترنت

بنمشى فى الضلمة.. سكان المنطقة الخامسة ابنى بيتك بحدائق أكتوبر يشكون من الظلام

ترشيحاتنا

هايبر وان تنفي إصابة شيف وعاملين بفيروس كورونا

بدون خطبة.. وزير الأوقاف يوضح لـ صدى البلد كيفية أداء صلاة العيد فى المنزل

بشرى سارة.. لقاح كورونا ad5 الصيني يحقق نتائج سريعة في المناعة ضد الفيروس

نتائج طلاب المدارس 2020.. تابع أخبار نتيجتك الآن

مئات العمال الأجانب يتظاهرون في قطر احتجاجا على ظروفهم المعيشية .. شاهد

5 عبوات متفجرة وحزامان ناسفان.. الداخلية تحبط مخططا إرهابيا بالتزامن مع العيد.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقر الدم وفقدان الشم.. علامات مبكرة للإصابة بفيروس كورونا

رغم أزمة كورونا.. زحام شديد وإقبال على شراء ملابس العيد بالدقهلية.. صور

مواصفات وأسعار شيفرولية أوبترا 2020 chevrolet optra بعد أخر تخفيض