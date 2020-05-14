بنمشى فى الضلمة.. سكان المنطقة الخامسة ابنى بيتك بحدائق أكتوبر يشكون الظلام و قلة المواصلات

شكا المواطن محمد السيد خليل، المقيم بعمارات سهمود المنطقة الخامسة ابنى بيتك بحدائق أكتوبر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم إضاءة أعمدة الإنارة .

ويقول فى شكواه : نعاني نحن سكان المنطقة الخامسة ابنى بيتك بحدائق أكتوبر، من عدم إضاءة أعمدة الإنارة بالشارع بالإضافة إلى عدم توفير مواصلات بالمنطقة.

وطالب القارئ بسرعة العمل على حل الشكوى وللتواصل مع القارئ .. 01017712861

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360