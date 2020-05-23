التعليم زمان.. عمرها تخطى الـ100 عام.. تعرف على تاريخ إنشاء جامعة القاهرة

تعد جامعة القاهرة من ثانى أقدم الجامعات بمصر والثالثة بالوطن العربى، وتخرج فيها العديد من النابغين، من العلماء والفنانين أصحاب البصمة على مر التاريخ.











وفى هذا التقرير نعرض لكم تاريخ إنشاء هذه الجامعة.











تأسست الحامعة عام 1908 باسم الجامعة المصرية، ثم أعيد تسميتها لتصبح جامعة الملك فؤاد الأول، وبعد ثورة يوليو 52 أعيد تسميتها مرة أخرى لتصبح باسمها الحالى؛ جامعة القاهرة.

وتقع جامعة القاهرة فى محافظة الجيزة، وتضم العديد من الكليات المختلفة داخل الحرم الجامعى وبخارجه بمناطق المنيل والمنيرة والدقي مثل كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي.























ويبلغ عدد خريجيها الحائزين على جائزة نوبل 3 وتم تصنيفها عالميا عام 2004 ضمن قائمة أكبر 500 جامعة على مستوى العالم ويتخرج منها سنويًا ما يزيد على 150 ألف طالب.







