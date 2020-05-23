أنا الياسمين لناس باسمين.. ياسمين الخطيب تنشر صورة لها عبر إنستجرام

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب ، صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





أنا الياسمين

لناس باسمين

قلوبهم فُل

لا نار ولا غِل





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وحازت الصورة على إعجاب الكثير، وجاءت التعليقات كالآتي: قمر يا ياسمين.. أ جمل بسمة لأحلى ياسمين.. انتي الحديقة كلها مش الياسمين بس.





يذكر أن الإعلامى تامر أمين، كشف عن علاقته بالفنانة والكاتبة ياسمين الخطيب، وأسباب حرصه على اصطحابها معه فى البرامج التى يقدمها.





وقال تامر أمين، فى حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "ياسمين الخطيب قابلتها من 5 سنين فى حفلة عامة ولم أكن أعرفها وتعرفت عليها وأخبرتني أنها تعمل فنانة تشكيلية".





وأضاف: "فى هذا الوقت عجبنى شكلها وطريقة تفكيرها، وعرضت عليها تقديم فقرة "آدم وحواء"معى فى برنامج من "الآخر"، ووافقت وكانت تظهر مرة أسبوعيا، والفقرة حققت نجاحا كبيرا".





وأوضح أنه عند تقديمه برنامجه بقناة "النهار"، اقترح إضافة فقرة "آدم وحواء" بمشاركة ياسمين الخطيب، لأنها كانت بدون عمل.



