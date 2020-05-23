AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أنا الياسمين لناس باسمين.. ياسمين الخطيب تنشر صورة لها عبر إنستجرام

السبت 23/مايو/2020 - 11:16 ص
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
Advertisements
ميرنا محمود
نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب، صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع  تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ياسمين الخطيب على الصور قائلة: 
أنا الياسمين
لناس باسمين
قلوبهم فُل
لا نار ولا غِل

اقرأ أيضا:


وحازت الصورة على إعجاب الكثير، وجاءت التعليقات كالآتي: قمر يا ياسمين.. أجمل بسمة لأحلى ياسمين.. انتي الحديقة كلها مش الياسمين بس.

يذكر أن الإعلامى تامر أمين، كشف عن علاقته بالفنانة والكاتبة ياسمين الخطيب، وأسباب حرصه على اصطحابها معه فى البرامج التى يقدمها.

وقال تامر أمين، فى حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "ياسمين الخطيب قابلتها من 5 سنين فى حفلة عامة ولم أكن أعرفها وتعرفت عليها وأخبرتني أنها تعمل فنانة تشكيلية".

وأضاف: "فى هذا الوقت عجبنى شكلها وطريقة تفكيرها، وعرضت عليها تقديم فقرة "آدم وحواء"معى فى برنامج من "الآخر"، ووافقت وكانت تظهر مرة أسبوعيا، والفقرة حققت نجاحا كبيرا".

وأوضح أنه عند تقديمه برنامجه بقناة "النهار"، اقترح إضافة فقرة "آدم وحواء" بمشاركة ياسمين الخطيب، لأنها كانت بدون عمل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالمايوه.. ياسمين الخطيب تشعل إنستجرام بصور من بالي

شاهد.. أول تعليق من ياسمين صبري بعد زواجها من أحمد أبو هشيمة

بفستان زفاف.. شاهد ياسمين صبري في سن المراهقة.. والجمهور: فين الحسنة

عجبنى شكلها وطريقة تفكيرها.. تامر أمين يكشف علاقته بـ ياسمين الخطيب

أبرز أخبار التوك شو.. قطاع السياحة الأكثر تضررا بكورونا.. السيسي وجه بتطوير 33 مزلقانا لحماية أرواح المواطنين.. سبب عدم ظهور الثعبان وتلوين شعر منة عرفة

بعد تصريحات تامر أمين الجريئة.. ياسمين الخطيب مطلوبة على جوجل

ترشيحاتنا

بعد مقتل دياب.. مسلسل فرصة تانية يتصدر قائمة الأكثر بحثا على جوجل

ليست 15 جنيها.. الأزهر يحدد قيمة زكاة الفطر للأغنياء ومتوسطي المعيشة

في عيد ميلاده الـ32 .. أسطول سيارات رضوان البرنس "محمد رمضان".. صور

بعد اكتشافه خيانة فدوى .. أحمد زاهر يوجه رسالة لـ مخرج البرنس

عرض العيد.. اشتري آيفون 7 بلس بـ 4000 جنيه فقط

توقف حركة القطارات والمترو والسوبرجيت التاسعة مساء اليوم وحتى نهاية الأسبوع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول مخبز نسائي بقنا يتحدى كورونا.. تشكيلات متنوعة من الكعك وعرض المنتجات ممنوع.. فيديو

متحرمش نفسك .. رجيم أول يوم العيد كحك وبسكوت ورنجة

سعر ومواصفات تويوتا كورولا toyota corolla 2020 بعد التخفيضات الأخيرة.. صور