ياسمين الخطيب ترتدي الحجاب .. شاهد





وتساءل متابعو ياسمين الخطيب، عن ارتدائها الحجاب بشكل نهائي فعلًا أم لمداعبة متابعيها فقط، في الوقت الذي لم تعلق فيه "ياسمين" بأي شئ على الصورة.





وجاءت تعليقات المتابعين: « عنيكي زرقا وبتلبسي لنسيز ازرق بردو مش عارفه ليه»، «ربنا يكتب ليكي الحجاب»، «ماشالله ربنا يكرمك ويهدينا ويهديك ».





يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها ياسمين الخطيب بالحجاب لمتابعيها، الأمر الذي جعل البعض يتساءل عن حقيقة ارتدائها الحجاب.

نشرت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، التقطتها على طريقة "السيلفي" وظهرت فيها ترتدي الحجاب لأول مرة.