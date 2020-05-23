لا تغفلي عنها.. فحوصات يجب القيام بها قبل الزواج.. فيديو

أكد الدكتور محمد منير استشاري امراض النساء والتوليد أن فحص ما قبل الزواج او فحص ماقبل الحمل يمكن ان تقوم به الفتيات قبل الزواج او قبل الحمل ، فبعد الزواج تبدأ السيدات في الترتيب للحمل .









واشار منير في كلمته بندوة "صدي البلد " الي ان الفحص قبل الحمل من اهم الخطوات التي تقوم بها السيدات عند الاستعداد للحمل حيث انها تعطي فرصة لحدوث الحمل وتقليل الاجهاض المتكرر ، وفرصة تقييم الخصوبة جيدا.





وقال إن هذه الفحوصات تحتاج لفحص من الزوج وفحص الزوجة الاطمئنان علي الصحة العامة للمرأة وفحص الهرمونات والاطمئنان علي الخصوبة والاطمئنان بعدم وجود اي مخاطر وزاثية او جينية للتقليل اي حدوث تشوهات للجنين





اما عن فحوصات الزوج فأكد استشاري امراض النساء والتوليد أنها تكون عبارة عن تحليل للتعرف علي وجود امراض معدية او تؤثر علي جودة الحمل وخصوبة الزوج وهذه الفحوصات لحمل امن وصحي .





وقد نجد ان في بعض الحالات مشاكل في الخصوبة او تكون غير جيدة فنتجة الي الحقن المجهري بدلا من تضييع الوقت سنوات تقلل من فرصة الحمل





فأن الفحوصات تكون مناسبة بعد تأخر سن الزواج للسيدات لكي تكون فرص الحمل افضل واسرع .







