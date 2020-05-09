AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تؤثر على الحمل.. كل ما لا تعرفه عن تكيس المبايض قبل الزواج

السبت 09/مايو/2020 - 03:20 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
قال الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، إن تكيس المبايض من الأمراض النسائية الشائعة التي تؤثر بشكل كبير على حدوث الحمل، مؤكدا أنه في الوضع الطبيعي من المفترض أن تنتج المبايض هرموني الأستروجين والبروجسترون، إضافة إلى إنتاج بويضة شهريا ليكون مصير هذه البويضة إما  الإخصاب، وإما النزول على هيئة دم كجزء من الدورة الشهرية، ولكن في حالة الإصابة بتكيس المبايض ستتعرقل هذه العملية ويحدث خلل في وظيفة المبيض الأساسية.

وأضاف الدكتور أحمد عاصم، أن تكيس المبايض يحدث عندما تتعرض السيدة لخلل هرموني يؤثر في وظائف عمل المبيض، ولكن قد يختفي هذا التكيس في غضون شهور دون تلقي العلاج، بينما مع أخريات قد تكون حالة مرضية معقدة تستدعي ضرورة العلاج، وذلك لأن تكيس المبايض في حالات كثيرة يعيق عملية إطلاق البويضات من المبيض، وبالتالي تحدث اضطرابات الدورة الشهرية التي من خلالها يتم حساب أيام التبويض لحدوث الحمل.

وعن طرق تشخيص تكيس المبايض، أوضح الدكتور أحمد عاصم أن هناك بعض التحاليل والفحوصات المهمة التي يتم إجراؤها، ومن ثم يتم تحديد جرعة العلاج المناسبة، حيث يتم إجراء تحليل نسبة هرمون الغدة النخامية، تحليل نسبة الأنسولين، وتحليل هرمون الذكورة، وتحليل هرمون البرولاكتين، وتحليل هرمون الاسترادايول والاسترون، وإجراء فحص هرمونات الغدة الدرقية، والفحص بالالتراساوند المهبلي.

وشدد الدكتور أحمد عاصم على جميع النساء ممن هن في سن الإنجاب بضرورة الابتعاد عن مسببات الإصابة بتكيس المبايض من خلال تغيير نمط الحياة باتباع نظام غذائي صحي ذي سعرات حرارية قليلة، إضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة التي تؤدي بدورها إلى تحسين أعراض متلازمة تكيس المبايض، وتحسين مستويات الكوليسترول، وتقليل الأنسولين، والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، وتنظيم الدورة الشهرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للنساء.. مضاعفات خطيرة تصيبك بسبب تكيس المبايض

أسباب حدوث تكيس المبايض.. رقم 3 الأخطر

أسباب ضعف مخزون التبويض عند النساء

بعد سن الثلاثين.. أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية

للنساء.. آثار جانبية خطيرة للإفراط في تناول أدوية الخصوبة

ترشيحاتنا

بعد آخر ظهور لها.. يسرا اللوزي توضح حقيقة خضوعها لعملية تجميل

نادته الملائكة قبل الإفطار بدقائق.. حكاية شاب مات أثناء توزيع البلح على المسافرين

الأرصاد: مرتفع جوي يضرب البلاد اليوم.. والطقس غائم تصاحبه أمطار ورياح

مثلي الجنس.. من هو أمير أوحانا وزير الأمن الداخلى المحتمل في إسرائيل

اخبار الرياضة.. الزمالك يجهز خطة جديدة لضم صالح جمعة.. اتحاد الكرة في ورطة بعد بيان الفيفا

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اعتبارا من الإثنين.. والقاهرة 40 درجة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض جديد في أسعار فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan.. صور

فيها حاجة حلوة.. قبطى يجهز مائدة رحمن ويوصلها دليفرى للصائمين بالأقصر

رغم مصاعب كورونا والأوقات الصعبة.. مى منسى.. حكاية ممرضة عشقت الصعاب فى مستشفى عزل قها