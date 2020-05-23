بكلمات مؤثرة.. تريزيجيه يحيي ذكرى وفاة والده الثالثة عشرة





ونشر تريزيجيه عبر حسابه بـ "إنستجرام" صورة له بجانب صورته مع والده معلقًا عليها: "الله يرحمك يا أغلى إنسان في الدنيا".





وأضاف: "29 رمضان.. 13 سنة على فراقك".





وقال "تريزيجيه" في تصريحات خلال شهر مايو الجاري، أنه كافح طويلًا حتى يلعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج، مؤكدًا أن أسرته لعبت دورًا كبيرًا في نجاحه.





وتسبب فيروس كورونا في تجميد النشاط الكروي في إنجلترا، وفي أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي.





وعادت أندية الدوري الإنجليزي، للتدريبات بداية من الإثنين الماضي، في مجموعات صغيرة، على أن تعود للتدريبات الجماعية خلال الأسبوع الجاري، تمهيدًا لاستئناف الجولات المتبقية من الموسم.









أحيا محمود حسن "تريزيجيه" نجم المنتخب الوطني، وأستون فيلا الإنجليزي، ذكرى وفاة والده، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".