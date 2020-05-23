عمومية مصر الجديدة للإسكان تعتمد تشكيل مجلس إدارتها وموازنتها وتستحدث أنشطة

اعتمدت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال، موافقة الجمعية العمومية العادية على تشكيل مجلس الإدارة الجديد بعد قبول استقالة المجلس السابق.





وقالت مصادر بالشركة في تصريحات لها اليوم، السبت، إن المجلس الجديد يضم الدكتور خالد العادلي رئيسا لمجلس الإدارة «غير تنفيذي»، وم. تامر ناصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، وم. إسماعيل محمود، العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ، وسهر الدماطي، العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية، والمستشار محمد الأهواني، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.





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وأضافت المصادر أن الجمعية العامة العادية وافقت على الموازنة التقديرية السنوية المعدلة لعام 2020/2021، والتي تعكس التداعيات المتوقعة والمترتبة على أزمة فيروس كورونا، والتي أثرت فعليا على العالم اقتصاديا، حيث تأثرت العديد من القطاعات الاقتصادية بالسلب مما أدى إلى زيادة نسبة البطالة وبالتالي انخفاض القوة الشرائية، وبناءً عليه انعكس ذلك على الافتراضات التي بنيت على أساسها القوائم المالية، وتحديدا الإيراد وصافي الربح.

وأوضحت أن الموازنة التقديرية المعدلة والمتحفظة قدرت إيرادات بمبلغ ١.٦ مليار جنيه، وكذلك صافي ربح بمبلغ ٥٦٢ مليون جنيه، مع العلم بأن صافي الربح المتوقع في الموازنة المعدلة يمثل زيادة في نسبة النمو ٤٩% عن مثيله للسنة الفعلية في 2019/2020





واختتمت المصادر تصريحاتها بأن الجمعية العامة الغير عادية، قد وافقت على اعتماد وإضافة نشاط التطويرالعقاري، وكذلك توزيع وبيع الكهرباء.