حفاظا على المعدة.. روشتة الأكل الصحي في عيد الفطر

قال الدكتور هشام العامري، عضو الجمعية الأمريكية لدراسة السمنة: إن الانتقال من شهر رمضان للعيد يؤثر بشكل كبير على صحة المواطنين والمعدة لأنه بعد أن كان الجسم تعود على صيام أكثر من 15 ساعة تختلف طبيعة عمل الجهاز الهضمي.





وتابع الدكتور هشام العامري، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة MBC MASR 2، ان ما نتبعه من عادات في التغذية في أيام عيد الفطر سيئة وتسبب بعض المشاكل الصحية في الجهاز الهضمي، معقبًا: "احنا بننتقم في العيد".





وأشار إلى أن من الضروري تدريج الأكل في أيام عيد الفطر، موضحًا أن معظم الأطعمة المتعلقة باحتفالات العيد بها الكثير من السعرات الحرارية، فإن الكعكة بالعجمية الواحدة منها بها 640 سعرا حراريا.



وأضاف العامري، أن السمنة من الأشياء المسببة في تقليل المناعة بشكل كبير، وحذر من التدخين على معدة فارغة دون الأكل أو الشرب ومن الممكن أن تسبب مضاعفات وخيمة.



