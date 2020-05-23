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حماية المستهلك: غرفة العمليات تعمل أيام العيد لتلقي شكاوى المواطنين

السبت 23/مايو/2020 - 03:05 م
اللواء راضي عبد المعطي،
اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك
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فرح علاء الخولي
قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل بالتنسيق التام مع الأجهزة المعنية لضبط الأسواق، لافتًا إلى أن هناك خطة استثنائية في رمضان لمراقبة الأسواق ومتابعة أي سلوكيات مخلة بحقوق المستهلك واتخاذ الإجراءات الفورية.

وأضاف "عبد المعطي"، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الاستعداد لإجازة عيد الفطر المبارك تمثل في إعداد غرفة عمليات مستمرة لتلقى أي بلاغات سلبية ضارة بالسوق، وهناك منظومة استثنائية من سيارات الضبطية القضائية للتعامل مع أي بلاغات بشكل فوري خلال هذه الفترة.

وذكر أن سيارات الضبطية القضائية تؤكد رسالة للمواطن بأن الدولة تقف إلى جانبه، ورسالة للتاجر بأن القانون سيطبق على المخالفين، مشددًا على أن عقوبات قانون حماية المستهلك رادعة، وقد تصل بالتجار المخالفين إلى السجن و2 مليون جنيه غرامة.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء تهدف للحفاظ على صحة المواطنين، ولا بد أن نلتزم بتنفيذها بدقة لحماية أنفسنا وحماية المواطنين، مشددًا على أن هناك إجراءات قوية، وهناك جهود لضبط أي ممارسات خاصة باستغلال بعض تجار الأزمة الخاصة بتقديم كحول ومطهرات وكمامات مجهولة المصدر قد يكون بها إضرار بصحة وسلامة المواطنين، ويتم اتخاذ الإجراءات ضدها وإحالة الأمر للنيابة وتم ضبط مخالفات في محافظات سوهاج وأسيوط والفيوم والاسكندرية حتى الأمس، مناشدًا المواطنين بالتواصل على الخط الساخن 19588 أو خدمة الواتس آب المواطن رقيب على الرقم 01281661880؛ لتقديم أي شكوى أو بلاغ.


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