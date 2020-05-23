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برلمان

لاستبدالها بأسماء الشهداء.. برلماني يطالب بحذف أسماء سلاطين الدولة العثمانية من الشوارع

السبت 23/مايو/2020 - 04:02 م
سلاطين الدولة العثمانية
سلاطين الدولة العثمانية
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ماجدة بدوى
تقدم رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن حذف أسماء سلاطين الدولة العثمانية من الشوارع واستبدالها بأسماء الشهداء.

وقال النائب فى اقتراحه "يقدّم الشهداء لنا دروسًا عظيمة في حب الوطن والتفاني من أجل شموخه وعزه واستقراره، والحب الصادق للوطن قيمة مهمة لا تستغني عنها الأجيال في حاضرها ومستقبلها".

وأضاف "لقد قدم لنا الشهداء أروع الأمثلة في أرقى المعاني الوطنية فقد اعطوا دون تردد نحو ساحات البطولة، ملبين نداء وطنهم بكل رجولة، فنستلهم من سيرتهم المشرقة المعاني الأخلاقية الراقية". 
 
وطالب البلتاجي، بحذف أسماء سلاطين الدولة العثمانية من الشوارع واستبدالها بأسماء الشهداء مما يمثل بعدًا وطنيًا واجتماعيًا ومعنويًا.

وأكد أن استبدالها بأسماء الشهداء يعتبر تخليدًا  لذكراهم التي تتجلى فيهم قيم العطاء والبذل والتضحية والشجاعة، ولتظل ذكراهم محفورة في قلوبنا.
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