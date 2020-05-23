نجل الشهيد منسي يتفوق في الرماية وينضم لأسرة الخماسي الحديث

أعلن الاتحاد المصرى للخماسى الحديث انضمام حمزة أحمد منسى نجل البطل شهيد البطل أحمد صابر منسى قائد الكتيبة 103 صاعقة ليكون ضمن أسرة ولاعبى الخماسى الحديث وتبنيه رياضيًا ليصبح بطلاً فى رياضة الخماسى الحديث.
جاء ذلك بعد مشاركة حمزة منسى بالبطولة التى ينظمها الااتحاد المصرى للخماسى الحديث وهى الرماية بالليزر من المنزل عبر الإنترنت "Home Laser Shooting" خلال الفترة من ٢٢ حتي ٢٩ مايو الجاري، لجميع للمراحل العمرية من 10 سنوات حتى الأستاذة بمشاركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجا والنقل البحري، وبرعاية البنك الأهلى المصرى، وذلك ضمن الإجراءات الااحترازية لمواجهة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتى توجه جميع إيرادات المشاركة بالبطولة لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357 .
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وقد تم اكتشاف موهبة البطل حمزة منسى بعد إحرازه نتائج متميزه بلعبة الرماية بالليزر، مما جعل الاتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف العريان يفكر فى تبنيه رياضيًا ليكون ضمن صفوف أسرة الخماسى الحديث ، وتوفير كل الدعم والإمكانات و الإدوات والطاقم الفنى لممارسة جميع ألعاب الخماسى الحديث وهى "السباحة، سلاح سيف المبارزة، الرماية، الضاحية، الفروسية" ليكون بطل يحتذى به مثل أبيه البطل شهيد الواجب أحمد صابر منسى .
يذكر أن شكلت لجنة من الإتحاد المصرى للخماسى الحديث مكونة من هاشم يس المدير التنفيذى للإتحاد والدكتور شادي عبدالعزيز رئيس قسم التسويق الرياضي بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري ، والكابتن ياسر حفنى كابتن منتخب مصر للخماسى الحديث، والمهندس شادى حفنى لاعب الخماسى الحديث السابق ، وذلك لزيارة أسرة الشهيد أحمد منسى وتسليم نجله أدوات الرماية " طبنجة ليزر ، هدف ليزر" ليكون بذلك أحدث عضو ينضم لأسرة الخماسى الحديث ، لتكون هذه المبادرة هى الأولى فى رعاية أبناء أبطال شهداء الواجب والوطن.