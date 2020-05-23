نجل الشهيد منسي يتفوق في الرماية وينضم لأسرة الخماسي الحديث

أعلن الاتحاد المصرى للخماسى الحديث انضمام حمزة أحمد منسى نجل البطل ‏شهيد البطل أحمد صابر منسى قائد الكتيبة 103 صاعقة ليكون ضمن أسرة ولاعبى الخماسى الحديث ‏وتبنيه رياضيًا ليصبح بطلاً فى رياضة الخماسى الحديث.‏





جاء ذلك بعد مشاركة حمزة منسى بالبطولة التى ينظمها الااتحاد المصرى للخماسى ‏الحديث وهى الرماية بالليزر من المنزل عبر الإنترنت "‏Home Laser Shooting‏" ‏خلال الفترة من ٢٢ حتي ٢٩ مايو الجاري، لجميع للمراحل العمرية من 10 ‏سنوات حتى الأستاذة بمشاركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجا والنقل ‏البحري، وبرعاية البنك الأهلى المصرى، وذلك ضمن الإجراءات الااحترازية ‏لمواجهة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتى توجه ‏جميع إيرادات المشاركة بالبطولة لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357 .‏





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وقد تم اكتشاف موهبة البطل حمزة منسى بعد إحرازه نتائج متميزه بلعبة ‏الرماية بالليزر، مما جعل الاتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة المهندس ‏شريف العريان يفكر فى تبنيه رياضيًا ليكون ضمن صفوف أسرة الخماسى الحديث ، ‏وتوفير كل الدعم والإمكانات و الإدوات والطاقم الفنى لممارسة جميع ألعاب ‏الخماسى الحديث وهى "السباحة، سلاح سيف المبارزة، الرماية، الضاحية، ‏الفروسية" ليكون بطل يحتذى به مثل أبيه البطل شهيد الواجب أحمد صابر ‏منسى .‏





يذكر أن شكلت لجنة من الإتحاد المصرى للخماسى الحديث مكونة من هاشم يس ‏المدير التنفيذى للإتحاد والدكتور شادي عبدالعزيز رئيس قسم التسويق الرياضي ‏بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري ، والكابتن ياسر حفنى كابتن ‏منتخب مصر للخماسى الحديث، والمهندس شادى حفنى لاعب الخماسى الحديث ‏السابق ، وذلك لزيارة أسرة الشهيد أحمد منسى وتسليم نجله أدوات الرماية " ‏طبنجة ليزر ، هدف ليزر" ليكون بذلك أحدث عضو ينضم لأسرة الخماسى الحديث ‏، لتكون هذه المبادرة هى الأولى فى رعاية أبناء أبطال شهداء الواجب والوطن.‏