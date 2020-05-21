رسالة نارية من حمزة منسي للتكفيريين: اللى هشوفه منكم هفرمه وأجيب حق بابا

كشف الطفل حمزة ابن الشهيد العقيد أركان أحمد منسي، تفاصيل رؤيته لحلقة اليوم من مسلسل الأختيار ولحظة استشهاد والده ضمن أحداث المسلسل.





وقالت حمزة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع عبر شاشة «الأولي»، مساء اليوم الخميس، إنه :"نفسي أشوف واحد بس فيهم ومحدش يعرف انا هعمل فيه إيه وهفرمه في إيدي، ومهما عملت البلد وجابت حق بابا لكني عايز أقتلهم بإيدي وأجيب حق بابا بإيدي".





وتابع :"عيطت لما شوفت مشهد وفاة بابا وفخور ببابا الشهيد وتابعت المسلسل كل يوم حلقة حلقة".





ووجه رسالة نارية للارهابيين، قائلا :"هييجي اليوم ومش هيقدروا يتحركوا في الانفاق بتاعتهم وهينتهوا، وهمشي أعتز لاني ابن البطل الشهيد منسي".