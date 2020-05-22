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حمزة أحمد منسي لـ الإرهابيين: هيجى اليوم اللى مش هتقدروا تتحركوا فيه.. الجيش انتقم للشهداء لكن انتقامي لسه مجاش

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:00 ص
حمزة منسي
حمزة منسي
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قسم التوك شو

حمزة أحمد منسى للإرهابيين  

الجيش انتقم للشهداء لكن انتقامى أنا لسة مجاش

 اللى هشوفه منكم هفرمه وأجيب حق بابا

وأرملته تؤكد: كل يوم يزداد فخري بزوجى الشهيد

 

وجه حمزة ابن الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسى، عدد من الرسائل للإرهابيين خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، مؤكدًا أنه لن يترك حق والدة وهو فخور بأنه نجل البطل .

 

قال حمزة ابن الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسى، إنه تابع حلقة اليوم من مسلسل الاختيار، مشددًا على أنه سيثأر لوالده من الإرهابيين التكفيريين ،و وتابع:"نفسى أشوفهم..لو طلت واحد والله محدش يعرف أنا هعمل فيه ايه ..أنا ممكن أفرمه في ايدى".

 

وأضاف ابن الشهيد خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجيش المصرى انتقم لشهداء الوطن، وتابع: "ولكن انتقامى أنا  لسة مجاش".

 

وأكد أبن الشهيد، أنه يتمنى أن يكون ضابطًا في المستقبل من أجل الانتقام من التكفيريين، والإرهابيين، وتابع: "عاوز أقول للكفرة أن شاء الله يجى اليوم اللى مش هيقدروا يتحركوا حتى في الأنفاق بتعتهم".

 

وكشف الطفل حمزة ابن الشهيد العقيد أركان أحمد منسي، تفاصيل رؤيته لحلقة اليوم من مسلسل الأختيار ولحظة استشهاد والده ضمن أحداث المسلسل.

 

وقال حمزة، إنه :"نفسي أشوف واحد بس فيهم ومحدش يعرف انا هعمل فيه إيه وهفرمه في إيدي، ومهما عملت البلد وجابت حق بابا لكني عايز أقتلهم بإيدي وأجيب حق بابا بإيدي".

 

وتابع :"عيطت لما شوفت مشهد وفاة بابا وفخور ببابا الشهيد وتابعت المسلسل كل يوم حلقة حلقة".

 

ووجه رسالة نارية للارهابيين، قائلا :"هييجي اليوم ومش هيقدروا يتحركوا في الانفاق بتاعتهم وهينتهوا، وهمشي أعتز لاني ابن البطل الشهيد منسي".

 

 

ن جانبها قالت منار سليم، زوجة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسى، إن القائمين على مسلسل الاختيار، أخبرونا أن حلقة اليوم ستكون قاسية، وتابعت "في المونتاج كان لديهم حزن شديد لذلك أصدروا بيانا يناشدون خلاله عائلات الشهداء بعدم متابعة حلقة اليوم".

 

وأضافت "منار سليم" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أسر الشهداء يريدون متابعة العمل لكى يعلموا الفخر الذى تركه الشهيد، والتضحيات التي قدموها في سبيل الحفاظ على أرض، وتابعت: "على أد ما هيبكو على أد ما هيفتخروا بالشهداء..احنا عشنا الواقع وصابرين ولا نقول إلا ما يرضى الله سبحانه وتعالى".

 

ولفتت زوجة الشهيد، إلى أن حمزة نجل البطل، كان متأثرًا جدًا اليوم، وتابعت: "قال لى عاوز اشوفهم فأنا قلت له مين أصدقاء بابا فقال لا أنا عاوز أشوف التكفيريين أو أطولهم .. الثأر .. كان دمه فاير ويا رب يكمل مسيرة والده هو واللى زيه".

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