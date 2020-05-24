مشادة بين موظفي محافظة البحيرة والباعة الجائلين بسبب إجراءات كورونا.. صور

نشبت مشادة كلامية بين أصحاب الفروشات بشارع الجمهورية بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة وبين القائمين بحملة من الوحدة المحلية لإزالة ورفع الاشغالات أثناء متابعة مدى الإلتزام بقرار الحظر الصادر من رئيس الوزراء، فى إطار إتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، حملة مكبرة بتأمين بقوة من مركز الشرطة لمتابعة تنفيذا لقرار الحظر قادها مدحت الناقورى نائب رئيس المدينة بتوجيهات من محمد كجك رئيس الوحدة المحلية وتنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وفوجئت الحملة بتواجد بعض الباعة الجائلين والمحلات التجارية مخترقين قرار الحظر.









وعلى الفور قام لودر الوحدة المحلية برفع جميع الفروشات وإزالتها من الشوارع وتم التنبيه على أصحاب المحلات والفروشات المخالفة بالإلتزام بقرار الحظر وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.





وشهدت شوارع مدينة إيتاى البارود حملة نظافة مسائية بالإضافة إلى أنه جارى رش وتطهير وتعقيم الشوارع للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



