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تعليم

اتحاد طلاب آداب حلوان يوجه نصيحة لطلاب الفرق النهائية

الأحد 24/مايو/2020 - 08:25 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
طالب اتحاد طلاب كلية الاداب جامعة حلوان طلاب الفرق النهائية بسرعة التسجيل على الموقع الخاص بالكلية لطلب دخول الامتحانات النهائية للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠١٩-٢٠٢٠. 

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وأشار الاتحاد إلى أنه فى حالة حدوث مشكلة خلال التسجيل على الموقع يحب على الطلاب إرسال شكواهم عبر الصفحة الرسمية الخاصة باتحاد طلاب كلية الآداب لسرعة حلها. 

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ويمكن للطلاب تسجيل طلب دخول الامتحان النهاىي عبر هذا الرابط: http://app2.helwan.edu.eg/F-Exam/

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يبدأ طلاب الفرق النهائية باالجامعات امتحانات الفصل الدراسى الثانى من أول  شهر يونيو.
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