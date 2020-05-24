اتحاد طلاب آداب حلوان يوجه نصيحة لطلاب الفرق النهائية

طالب اتحاد طلاب كلية الاداب جامعة حلوان طلاب الفرق النهائية بسرعة التسجيل على الموقع الخاص بالكلية لطلب دخول الامتحانات النهائية للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠١٩-٢٠٢٠.





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وأشار الاتحاد إلى أنه فى حالة حدوث مشكلة خلال التسجيل على الموقع يحب على الطلاب إرسال شكواهم عبر الصفحة الرسمية الخاصة باتحاد طلاب كلية الآداب لسرعة حلها.





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ويمكن للطلاب تسجيل طلب دخول الامتحان النهاىي عبر هذا الرابط: http://app2.helwan.edu.eg/F-Exam





جدير بالذكر أنه من المقرر أن يبدأ طلاب الفرق النهائية باالجامعات امتحانات الفصل الدراسى الثانى من أول شهر يونيو.