قيادة مخلصة وعطاء متواصل.. رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر

قدم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.





وقال ماجد نجم: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن النواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، أتقدم بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر قيادة وشعبًا بالخير واليمن والبركات وأن يوفق بلادنا لمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء والنماء ودوام التوفيق لمصر والأمة العربية والإسلامية.





وانتهز الدكتور ماجد نجم هذه المناسبة ليشيد بجهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المخلصة وعطائه المتواصل والمستمر للعبور بالبلاد من أي أزمة تواجهها وتحقيق النهضة الشاملة في ربوع مصر.





كما هنأ أسرة جامعة حلوان بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليهم وعلى ذويهم بالخير واليسر والبركات.