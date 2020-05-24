بعد نجاح الاختيار.. أحمد موسى: محتاجين مسلسل عن حادث الواحات.. فيديو

طالب الإعلامي أحمد موسى ، بإنتاج مسلسل يسرد بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة في حادث الواحات.





وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": " محتاجين اكثر من مسلسل مثل الاختيار ولدينا بطولات كثيرة في القوات المسلحة والشرطة".





وتابع أحمد موسى:" الفنان أحمد الرافعي قدم دور الإرهابي عمر رفاعي سرور في مسلسل الاختيار باتقان شديد.. شعرت بأنه يؤدي دور الإرهابي حازم صلاح ابو اسماعيل".





وأردف أحمد موسى: "لو عايز تعمل مسلسل عن الارهابي حازم صلاح ابو اسماعيل يجب ان يؤدي الدور الفنان احمد الرافعي".





ووجه الإعلامي أحمد موسى التحية والتقدير ل بطل مسلسل الاختيار أمير كرارة، لانه درس شخصية الشهيد البطل احمد منسي بشكل كبير.



