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توك شو

بعد نجاح الاختيار.. أحمد موسى: محتاجين مسلسل عن حادث الواحات.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 02:08 ص
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
طالب الإعلامي أحمد موسى،  بإنتاج مسلسل يسرد بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة في حادث الواحات.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "محتاجين اكثر من مسلسل مثل الاختيار ولدينا بطولات كثيرة في القوات المسلحة والشرطة".

وتابع أحمد موسى:"  الفنان أحمد الرافعي قدم دور  الإرهابي عمر رفاعي سرور في مسلسل الاختيار باتقان شديد.. شعرت بأنه يؤدي دور الإرهابي حازم صلاح ابو اسماعيل".

وأردف أحمد موسى: "لو عايز تعمل مسلسل عن الارهابي حازم صلاح ابو اسماعيل يجب ان يؤدي الدور الفنان احمد الرافعي".

ووجه الإعلامي أحمد موسى التحية والتقدير لبطل مسلسل الاختيار أمير كرارة، لانه درس  شخصية الشهيد البطل احمد منسي بشكل كبير.

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