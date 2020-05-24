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رياضة

مرتضى منصور: على مسؤوليتي دوري كورونا لن يعود

الأحد 24/مايو/2020 - 01:58 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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عمرو ابوبكر
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم لن تعود.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة الزمالك: " أن دوري كوورنا لن يعود على مسؤوليتي بسبب ضيق الوقت فى تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيا وبالتالي متي سيبدأ الدوري الجديد".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات”.

جدير بالذكر أن اللجنة الخماسية تدرس مع وزارة الشباب والرياضة حلول لعودة بطولة الدوري بعد أن تم تعليقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعاد الدوري الألماني بشكل جيد دون ظهور اصابات من فيروس كورونا، وتستعد بعض الدوريات الأخرى للعودة تدريجياََ. 
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