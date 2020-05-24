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فن

رضوى الشربيني لـ ياسمين عبد العزيز: مبروك اختارتي صح

الأحد 24/مايو/2020 - 03:36 ص
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
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اسماء الحسيني
نشرت الاعلامية رضوى الشربيني صورة لـ ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .



وكانت هذه الصورة من الحلقة الاخير لمسلسل "ونحب تانى ليه" التي انتهت بزواج مراد السويفي والذى يقوم بتجسيده كريم فهمى وغالية للبطلة ياسمين عبد العزيز 

وكتبت رضوى الشربيني معلقة :"اتجوزى الراجل اللى يخلي فرحتك كده ..يعوضك عن اللى فات ويسندك في اللى جىً..اختارى الراجل اللى يحبك ويحترمك ويصونك ويعمل علشانك المستحيل ..مبروك يا غالية اختارتي صح "

ويشارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.

يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة "سي بي سي سفرة".
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