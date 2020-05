رضوى الشربيني لـ ياسمين عبد العزيز: مبروك اختارتي صح

View this post on Instagram

اختارى الراجل اللى يخلى فرحتك كده...يعوضك عن اللى فات و يسندك فىً اللى جى...اختارى الراجل اللى يحبك ويحترمك و يصونك و يعمل علشان المستحيل...مبروك يا غاليه اختارتى صح👏🏻👏🏻😄 @yasminabdelaziz_