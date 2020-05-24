رضوى الشربيني لـ ياسمين عبد العزيز: مبروك اختارتي صح

نشرت الاعلامية رضوى الشربيني صورة لـ ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .













وكانت هذه الصورة من الحلقة الاخير لمسلسل "ونحب تانى ليه" التي انتهت بزواج مراد السويفي والذى يقوم بتجسيده كريم فهمى وغالية للبطلة ياسمين عبد العزيز





وكتبت رضوى الشربيني معلقة :"اتجوزى الراجل اللى يخلي فرحتك كده ..يعوضك عن اللى فات ويسندك في اللى جىً..اختارى الراجل اللى يحبك ويحترمك ويصونك ويعمل علشانك المستحيل ..مبروك يا غالية اختارتي صح "





ويشارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.



