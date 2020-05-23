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فن

رضوى الشربينى: مفيش واحدة مش عايزة تحب وتتحب.. ومتابع مازحا: انتي خرابة بيوت| شاهد

السبت 23/مايو/2020 - 04:02 ص
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
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سيد احمد
نشرت الاعلامية رضوى الشربينى تغريدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر ".

وكتبت رضوى الشربينى " ‏مفيش واحده ست مش عايزه تحب وتتحب و مفيش واحدة ست مش عايزه تتجوز وتعيش حياه مستقره...بس اكيد كل ست مش عايزه تتجوز راجل هى أرجل منه".

وحازت التغريدة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : 

‏‎او انها خايفه تتخدع زي غيرها كتير .

‏‎كلامك صح جدا 
بس بردو انتى خرابة بيوت .

‏مفيش واحده ست مش عايزه تحب و تتحب و مفيش واحده ست مش عايزه تتجوز و تعيش حياه مستقره...بس اكيد كل ست مش عايزه تتجوز راجل هى أرجل منه .


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يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة "سي بي سي سفرة".
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