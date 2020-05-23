رضوى الشربينى: مفيش واحدة مش عايزة تحب وتتحب.. ومتابع مازحا: انتي خرابة بيوت| شاهد





وكتبت رضوى الشربينى " ‏مفيش واحده ست مش عايزه تحب وتتحب و مفيش واحدة ست مش عايزه تتجوز وتعيش حياه مستقره...بس اكيد كل ست مش عايزه تتجوز راجل هى أرجل منه".





وحازت التغريدة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :





‏‎او انها خايفه تتخدع زي غيرها كتير .





‏‎كلامك صح جدا

بس بردو انتى خرابة بيوت .





‏مفيش واحده ست مش عايزه تحب و تتحب و مفيش واحده ست مش عايزه تتجوز و تعيش حياه مستقره...بس اكيد كل ست مش عايزه تتجوز راجل هى أرجل منه .









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يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة "سي بي سي سفرة".

مفيش واحده ست مش عايزه تحب و تتحب و مفيش واحده ست مش عايزه تتجوز و تعيش حياه مستقره...بس اكيد كل ست مش عايزه تتجوز راجل هى أرجل منه — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) May 22, 2020