مرتضى منصور: الأهلي نادي عريق وأطالب مثيري الفتنة بالهدوء

أكد مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، أنه يحترم النادي الأهلي، ويقدر جماهيره العظيمة.





وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة الزمالك : " الأهلي نادي عريق وأطالب صانعي الفتنة بالهدوء.









كان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وضع عددا من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي.





وكانت هذه اللافتات تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات”.





جدير بالذكر أن، نادي الزمالك في الفترة الحالية يسعى لإثبات حقه في التتويج بلقب نادي القرن بدلاََ من النادي الاهلي الذي توج باللقب منذ ٢٠ عاماََ.



