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أخبار البلد

الشباب والأطفال يحتفلون بالعيد على طريقتهم الخاصة بميدان مصطفي محمود.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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منار نور- كيرلس صلاح- كريم ناصر
تجمع عدد من الشباب في محيط مصطفي محمود بالمهندسين للاحتفال باول ايام عيد الفطر المبارك خاصه مع الغاء صلاة العيد منعا للتجمعات للحد من انتشر فيروس كورونا.

وقام الشباب بتشغيل الاغاني في سيارتهم والرقص عليها ، وسط تصفيق من المارة لهم. 


وأكدت وزارة الأوقاف على بيان هيئة كبار العلماء بشأن جواز صلاة سنة عيد الفطر بالمنازل بدون خطبة، و كصلاة أى ركعتين، مع التكبير فى الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام بالصلاة، وفى الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام من الركعة الأولى، وحثنا على ذلك، فمن أدى الميسور من العبادة أكرمه الله بكامل الأجر ما دام العذر قد حبسه عن الكمال فيها.

وكانت هيئة كبار العلماء في الأزهر، برئاسة فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أصدرت بيانًا للمسلمين حول العالم بشأن الأحكام المتعلقة بصلاة العيد في ظل استمرار تفشى فيروس "كورونا المستجد"، انطلاقًا من مسئوليتها الشرعية وواجبها الديني.
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