أخطاء يقع فيها قائدو السيارات تسبب أعطالا كثيرة

الكثير من قائدي السيارات يفعلون بعض الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى حدوث عدد من المشاكل والأعطال في السيارة.









ونبرز بعض الأخطاء التي يقع فيها قائدو السيارات لتفادي الوقوع بها.

















يتجاهل بعض قائدي السيارات إصلاح الأجزاء التالفة في سياراتهم، وهو ما يسبب تفاقم العطل.









يتجاهل بعض قائدي السيارات التسريبات من مبرد السيارة من "الردياتير" أو من زيت المحرك، حيث تسبب مشاكل كبيرة للمحرك قد تصل لحد التلف وقد تكون هذه التسريبات من نظام التوجيه الكهربائي أو الناقل أو الفرامل.





نجد أيضا أن بعض قائدي السيارت عند التوقف والركن في منحدر أو في باركنج يعتمد على ناقل الحركة في إيقاف السيارة بدلا من فرامل اليد، وهذا الأمر يؤدي إلى هلاك الناقل.





سنجد أيضا أن السيارات تعتمد على الإطارات بشكل أساسي في عملية السير، حيث إنها من أبرز عوامل الأمان في السيارة، لذلك يجب فحص الإطارات وضبط ضغط الهواء بصفة دورية كي لا تتعرض للانفجار أثناء السير، وهو ما قد يسبب حوادث السير أو قد زيادة مسافة الفرامل.





نجد أن بعض قائدي السيارات أيضا لا يهتمون بغسل وتنظيف سياراتهم، وهو ما يعد من الأمور الخاطئة، فتراكم الأوساخ والأتربة على السيارة قد يتسبب في تكون الصدأ، حيث إن عصارة النباتات ومخلفات الطيور قادرة على خدش طلاء السيارات.





وأكد خبراء السيارات أن كل السيارات تضم لمبات تحذيرية في طبلون السيارة، وذلك في جميع أجزاء السيارة، وسنجد أن اللمبات في حال وجود مشكلة في أحد الأجزاء الرئيسية، أما في حالة التجاهل فسنجد أن المشكلة تتفاقم ويتلف الجزء الخاص بها بالكامل، فهو يسبب مشكلة كبيرة في السيارة.

















أما أكثر خطأ يفعله قائدو السيارات، فهو السير بسرعة كبيرة على الحفر والمطبات والصخور الصغيرة في الطريق، ما يؤدي إلى الإضرار بالجنوط كما قد يتسبب في كسر بعض مكونات نظام التعليق وسرعة تلفها.



