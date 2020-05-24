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سيارات

خبراء ينصحون قائدي السيارات: أجزاء مهمة يجب فحصها قبل التشغيل.. تعرف عليها

الأحد 24/مايو/2020 - 02:37 ص
صدى البلد
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أماني نوار
حذَّر الكثير من الخبراء قائدي السيارات التي تم ركنها لفترة طويلة وذلك قبل إجراء فحص فني للأجزاء المهمة اللازمة لتشغيلها.

فمن جانبهم أكد الخبراء أن الأجزاء الرئيسية التي تتأثر بالركن لفترة طويلة الإطارات والبطارية والفرامل، بالإضافة إلى احتمال تسرب الزيوت والسوائل الهامة .

ومن أهم الأشياء التي يجب فحصها في السيارة قبل التحرك هو فحص زيت المحرك والفرامل، بالإضافة إلى سائل التبريد لاحتمال تسربه.
أما بالنسبة للبطارية فهي تتعرض للتلف في حال عدم عملها لفترة طويلة لذلك يفضل إعادة شحن البطارية والتأكد من عملها.

كما يتعرض الفرامل للصدأ بسبب التوقف وهو يؤثر جدًا على السيارة ويطيل مسافة التوقف لذلك يجب الحذر عند بداية القيادة.

ويشير الخبراء إلى أن المحرك يدور بعد محاولتين أو ثلاثة  لذك يجب الحذر من تكرار التدوير قد تتسبّب في تلف جهاز تنقية العادم.

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ونصح الخبراء بفحص ضغط الهواء في الإطارات قبل التحرك بسبب ركن السيارة لفترات طويلة وهو ما يؤثر بالسلب على اتزان السيارة أثناء القيادة.
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