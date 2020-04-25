نصائح هامة اتبعها عند ركن السيارة لفترات طويلة

يواجه الكثير من أصحاب السيارات مشكلة في ركن السيارة وعدم قدرتهم على قيادتها لفترة طويلة نتيجة السفر أو مغادرة المكان وفي هذا التقرير نقدم لك مجموعة من الخطوات الهامة التي يجب القيام بها في مثل هذا الوضع.

1- يجب وضع السيارة بمكان جيد التهوية للحفاظ على سيارتك لتفادي تعرض طلاء السيارة للأضرار كحدوث تغيير في لون طلاء سيارتك













2- ينصح الخبراء يوضع السيارة في مكان مظل داخلي بحرارة ثابتة نسبيا عن أشعة الشمس لان لها العديد من الأضرار.

3- يجب فصل أقطاب البطارية عند ركن السيارة لفترات طويلة وذلك لمنع وصول التيار الكهربي إلى أجزاء السيارة وخاصة المحرك وايضا للحفاظ على الأجزاء الهامة في سيارتك.





4- يجب إزالة البوجيهات أو شمعات الاحتراق في السيارة وذلك لتفادي تعرض محرك السيارة للتلف، حيث ينصح الخبراء بإزالة البوجيهات، إضافة إلى رش كمية قليلة من الزيت على كل أسطوانة من أسطوانات المحرك لتزيتها، بعد ذلك يمكن تركيب البوجيهات في السيارة أو لا حسب الرغبة.



