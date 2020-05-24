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ثقافة

زاهي حواس مهنئاً المصريين بعيد الفطر: قناع توت عنخ آمون سيكون بطل افتتاح المتحف المصري الكبير

الأحد 24/مايو/2020 - 11:47 ص
العالم الاثري دكتور
العالم الاثري دكتور زاهى حواس
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محمد الاسكندرانى
هنأ عالم المصريات الدكتور زاهى حواس، الشعب المصري ، بحلول عيد الفطر المبارك ، من أمام القناع الذهبى للملك توت عنخ أمون ، متمنيا أن تنتهى قريبا جائحة كورونا .

ووصف حواس ، القناع الذهبى للملك توت عنخ أمون ،بأنه أجمل قطعة أثرية فى الوجود وأعظم كشف أثري فى العالم .

وأضاف أن توت عنخ أمون سيكون ،البطل فى افتتاح المتحف المصرى الكبير ، العام القادم 2021 مشيرا الى أن نوفمبر 2022 سنحتفل بمرور 100 سنة على اعلان اكتشاف. 

وفى نهاية رسالته وجه دكتور حواس رسالة الى الاسرة المصرية ، بالحفاظ على أنفسهم من جائحة كورونا .

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