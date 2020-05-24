زاهي حواس مهنئاً المصريين بعيد الفطر: قناع توت عنخ آمون سيكون بطل افتتاح المتحف المصري الكبير

هنأ عالم المصريات الدكتور زاهى حواس، الشعب المصري ، بحلول عيد الفطر المبارك ، من أمام القناع الذهبى للملك توت عنخ أمون ، متمنيا أن تنتهى قريبا جائحة كورونا .





ووصف حواس ، القناع الذهبى للملك توت عنخ أمون ،بأنه أجمل قطعة أثرية فى الوجود وأعظم كشف أثري فى العالم .





وأضاف أن توت عنخ أمون سيكون ،البطل فى افتتاح المتحف المصرى الكبير ، العام القادم 2021 مشيرا الى أن نوفمبر 2022 سنحتفل بمرور 100 سنة على اعلان اكتشاف.





وفى نهاية رسالته وجه دكتور حواس رسالة الى الاسرة المصرية ، بالحفاظ على أنفسهم من جائحة كورونا .



