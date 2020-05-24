محافظ الوادي الجديد يشدد على ضرورة التزام المواطنين بمواعيد الحظر في العيد

أدى جموع المواطنون فى الوادى الجديد ،اليوم /الأحد/ صلاة عيد الفطر المبارك فى المنازل ، حيث شهدت المحافظة خلو الشوارع والميادين الرئيسية من أية تواجد للمواطنين الذين التزموا بآداء صلاة العيد بمنازلهم.





من جانبه شدد محافظ الوادى الجديد محمد الزملّوط على ضرورة التزام المواطنين بمواعيد الحظر المقررة طوال أيام العيد وحتى يوم الجمعة المقبل ، مؤكدا حرص مواطنو الوادى الجديد على مساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى.





وقال انه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التى تظهر عليها الأعراض، بالإضافة الى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة فى المنازل لمدة 14 يوما، بجانب الرش الوقائى المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.





وأضاف المحافظ أنه جرى التنسيق بين مدير أمن المحافظة وعمد ومشايخ القرى ورؤساء الاحياء والمدن لتشديد إجراءات العزل المنزلي لمخالطي مصابي فيروس كورونا وإلزامهم بالبقاء بالمنازل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .. لافتا إلى تحرير محاضر لمن لم يلتزموا بالبقاء في منازلهم طوال الفترة الخاصة بالحجر الصحي.