الهند تسجل 6767 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يتجاوز 130 ألف حالة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الهند بمقدار قياسي بلغ 6767 خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع اجمالي الإصابات إلى 868ر131 مع استمرار الاتجاه التصاعدي في الزيادة اليومية، وذلك حسبما أعلنت عنه وزارة الصحة والأسرة الهندية اليوم الأحد.





وقالت الوزارة - في بيان لها نقلته صحيفة "إنديا توداي" الهندية على موقعها الإلكتروني - إن حصيلة المتوفيين وصلت إلى 3867 منذ تفشي الوباء، ويوجد حاليًا 73560 حالة نشطة في الهند، بينما زادت حالات الشفاء بمقدار 2657 بإجمالي بلغ 54440 حالة.





ولا تزال ولاية ماهاراشترا المركزية بؤرة تفشي المرض في البلاد، مع وجود 47190 حالة مؤكدة وتليها ولاية تاميل نادو الجنوبية الشرقية التي بها 15512 حالة، وولاية جوجارات في أقصى الغرب بـ 13664 حالة.





وفي محاولة للحد من انتشار الفيروس، مددت السلطات الهندية في وقت سابق من مايو الجاري حالة الطؤاري والاغلاق التي بدأت في في 25 مارس الماضي، ومن المقرر الآن رفع الإغلاق في 31 مايو الجاري، كما قسمت الحكومة الهندية البلاد أيضًا إلى الأحمر والبرتقالي و المناطق الخضراء حسب الوضع الوبائي وفي المناطق الخضراء، حيث يعتقد أن معدل الإصابة منخفض، تم السماح لوسائل النقل العام وبعض الشركات بالعمل.