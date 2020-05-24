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حوادث

شاب ينتحر بالسم لرغبته فى خطبة فتاة ورفض والده بسوهاج

الأحد 24/مايو/2020 - 01:44 م
جثة
جثة
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خالد رياض
انتحر شاب عن طريق تناوله مادة سامة بقرية بيت علام مركز جرجا بسوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام.

وتبين من التحريات أن الشاب اقدم علي الانتحار بعد ان ابدي رغبته في خطبة احدي الفتيات ورفض والده طلبه.


كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إشارة من مستشفي جرجا المركزي، يفيد وصول "محمود.ع.أ" 21 عاما عامل يقيم بناحية بيت علام دائرة مركز جرجا "جثة هامدة" ادعاء تناول مادة سامة

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وبسؤال والدته "سناء.ع.ع" 55 عاما ربة منزل قيم بذات الناحية قررت قيام نجلها المذكور بالأقدام علي الانتحار بتناول مبيد حشري بالمنزل لمروره بحالة نفسية سيئة لرغبته في خطبة أحدي الفتيات ورفض أهليته ذلك، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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