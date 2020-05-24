شاب ينتحر بالسم لرغبته فى خطبة فتاة ورفض والده بسوهاج

، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام.





وتبين من التحريات أن الشاب اقدم علي الانتحار بعد ان ابدي رغبته في خطبة احدي الفتيات ورفض والده طلبه.





كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إشارة من مستشفي جرجا المركزي، يفيد وصول "محمود.ع.أ" 21 عاما عامل يقيم بناحية بيت علام دائرة مركز جرجا "جثة هامدة" ادعاء تناول مادة سامة



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وبسؤال والدته "سناء.ع.ع" 55 عاما ربة منزل قيم بذات الناحية قررت قيام نجلها المذكور بالأقدام علي الانتحار بتناول مبيد حشري بالمنزل لمروره بحالة نفسية سيئة لرغبته في خطبة أحدي الفتيات ورفض أهليته ذلك، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.