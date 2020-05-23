السيطرة على حريقين نشبا في 4 منازل بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريقين التهما 4 منازل بدائرة مركز المنشأة ودائرة مركز جرجا بسوهاج، ولم ينتج عن الواقعتين ثمة إصابات بأحد.





وتبين من فحص الواقعتين أن سببهما تطاير الشرر من فرن بلدي، وتم تكليف المعمل الجنائي للمعاينة الفنية، والمباحث للتحري في الواقعتين.





كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقى إخطارا بنشوب حريق بناحية الشواولة، وبالفحص تبين نشوب الحريق أعلى سطح منزل ملك "علي.خ.أ" 40 عاما عامل مكون من طابقين وامتد لمنزل مجاور ملك "عبد الباسط.م.م" 55 عاما عامل وتم الدفع بـ 2 سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.





اقرأ أيضا| إصابة 5 أشخاص في حريق بمنزل في سوهاج





وورد بلاغ لمركز شرطة جرجا يفيد نشوب حريق بناحية بيت خلاف، بمنزل ملك "محمد.ع.خ" 67 عاما عامل، وإمتد لمنزل مجاور ملك "رجب.ب.ا" 50 عاما عامل وتم الدفع بـ 2 سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.





تم تحرير المحاضر اللازمة، وجارِ العرض على النيابة العامة.